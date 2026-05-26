Queen Latifah conducirá los AMAs y alista nueva música en 2026

Queen Latifah regresa como conductora de los American Music Awards, adelanta nuevo material musical y se declara fan de Taylor Swift

La multifacética artista Queen Latifah se prepara para regresar como presentadora de los American Music Awards, un rol que no desempeñaba desde 1995, cuando compartió escenario con Tom Jones y Lorrie Morgan.

“Ha pasado mucho tiempo, pero sigue siendo emocionante”, expresó la artista, quien aseguró que buscará recuperar la energía del evento con una nueva perspectiva.

Fan de Taylor Swift

Durante la entrevista, Latifah no dudó en elogiar a Taylor Swift, quien lidera la ceremonia con ocho nominaciones.

“No sé si soy una Swiftie, pero definitivamente soy fan. Hace canciones realmente geniales y pegadizas que nos encantan”, afirmó.

La también actriz destacó que el éxito de Swift radica en su capacidad de conectar con el público joven a través de letras cercanas y su presencia auténtica.

Aunque es una de las figuras más reconocidas de la música estadounidense, Latifah dejó claro que su papel será resaltar a los nominados.

“Este no es el show de Queen Latifah. Estoy aquí para que otros brillen”, comentó, aunque dejó abierta la posibilidad de improvisar si surge el momento.

Prepara regreso musical

La artista adelantó que trabaja en nueva música que podría ver la luz este mismo año, lo que marcaría su regreso discográfico desde su álbum Persona (2009).

“Voy a intentar lanzar algo este año. Tengo música guardada desde hace mucho tiempo”, explicó.

El nuevo material, adelantó, combinará géneros como hip hop, jazz y soul, manteniendo su estilo característico.

Latifah también expresó su interés por volver a participar en producciones musicales, un género en el que brilló tras su nominación al Oscar por su papel en Chicago (2002).

“Me encanta hacer musicales. Es donde realmente puedes ensayar y disfrutar el proceso”, afirmó, sin descartar una eventual participación en Broadway.

La ceremonia se llevará a cabo este lunes 25 de mayo y será transmitida en vivo por televisión y plataformas digitales, marcando el regreso de uno de los eventos más importantes de la música internacional.