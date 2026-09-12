Quedan tres nominados en el inicio de La Granja VIP 2

Las dinámicas de la primera semana en el reality definieron la inmunidad del capataz y a los primeros tres sentenciados.

La primera semana de la nueva temporada de La Granja VIP arrancó con intensas dinámicas que definieron las posiciones de liderazgo, rescate y peligro dentro de la convivencia.

En la prueba inaugural para definir la capacidad, el actor Julio Camejo logró imponerse frente a sus compañeros, superando en la recta final a Mónica Escobedo, Kunno e Ivonne Montero. Con este triunfo, Camejo obtuvo el título de primer capataz de la temporada, adquiriendo inmunidad total frente a las eliminaciones de la semana, acceso a la suite privada y la responsabilidad de coordinar las labores operativas de la casa.

Los cuatro participantes designados como los primeros peones de la temporada fueron Pascal Nadaud, quien fue elegido por Pimpinela Escarlata; Kevyn Contreras "Bicolor", elegido por Mario "Mono" Osuna; Fernando Lozada, quien fue elegido por Ivonne Montero; y, por último, Daniela Alexis "La Bebeshita", quien fue elegida por Manelyk González.

La Bebeshita dejó de ser peona gracias al beneficio del Huevo Dorado, donde pudo decidir usarlo a su favor para salir del granero y mandó a Rafael Mercadante al grupo de los peones, obligándolo a asumir las labores pesadas y perder los lujos de la casa.

Por su parte, la cantante María Karunna logró librar la zona de peligro tras la prueba de salvación, asegurando su permanencia dentro de la competencia.

En tanto, la terna definitiva de nominados en riesgo de abandonar el reality show quedó integrada por Kevyn Contreras "Bicolor", Mónica Escobedo y Rafael Mercadante; los tres sentenciados quedan a la espera de las decisiones del público.