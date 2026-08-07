Queda fuera de filme Jared Leto tras nuevas acusaciones

Las mismas fuentes señalaron que los responsables del filme ya conocían los señalamientos antes de iniciar las negociaciones

Jared Leto fue descartado del elenco de Assassination, un thriller político dirigido por Barry Levinson, luego de que las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra cobraran mayor relevancia durante el proceso de selección del reparto, según informó Page Six.

El actor, de 54 años, mantenía conversaciones avanzadas para integrarse al proyecto y, de acuerdo con fuentes cercanas a la producción, su contratación parecía prácticamente acordada. Sin embargo, la producción optó por no continuar con su incorporación.

Las mismas fuentes señalaron que los responsables del filme ya conocían los señalamientos antes de iniciar las negociaciones y que estos terminaron siendo un factor determinante para dejar fuera al ganador del Oscar.

También se mencionó que el desempeño comercial de Tron: Ares pudo influir en la decisión, aunque habría sido un elemento secundario.

La película sigue adelante

Assassination está inspirada en la historia de la periodista Dorothy Kilgallen, quien falleció en circunstancias no esclarecidas mientras investigaba el asesinato del presidente John F. Kennedy. El reparto confirmado incluye a Jessica Chastain, Al Pacino, Bryan Cranston y Brendan Fraser.

Hasta el momento no se ha anunciado quién ocupará el papel para el que Leto era considerado, y la producción continúa sin una fecha oficial de estreno.

Documental reaviva el caso

El tema volvió a la conversación pública tras el estreno del documental de la BBC Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, en el que diez mujeres relatan presuntos episodios de conducta sexual inapropiada ocurridos entre 2002 y 2016.

Según los testimonios presentados en el documental, cuatro de las mujeres acusan al actor de agresión sexual, amenazas de agresión sexual u otras conductas inapropiadas cuando ellas eran menores de edad.

Las autoridades de Las Vegas indicaron que una presunta agresión ocurrida en 2002 nunca fue denunciada oficialmente, mientras que el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Oficina del Sheriff del condado señalaron que no mantienen investigaciones abiertas relacionadas con el actor.

A través de un comunicado difundido por sus representantes, Jared Leto negó de manera categórica los señalamientos contenidos en el documental.

El actor afirmó que nunca ha agredido sexualmente a ninguna persona y calificó todas las acusaciones como completamente falsas. Sus declaraciones se suman a las negativas que ha emitido previamente frente a otros señalamientos similares.