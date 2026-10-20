Queda Fernando Lozada nominado tras legado de Pimpinela

El sexto eliminado, Pimpinela, dejó una decisión que mandó al participante a la cuerda floja en medio de tensiones en la competencia.

Las estrategias y tensiones en La Granja VIP 2 continúan marcando el rumbo de la competencia. Tras la reciente eliminación de Pimpinela, el reality show reveló el impactante "legado" dejado por el sexto eliminado, decisión que colocó de manera directa a Fernando Lozada como el primer nominado a la cuerda floja de la semana.

Esta nominación llega en un momento de alta vulnerabilidad para el participante, quien ya había sido designado anteriormente como el "peor peón" de la jornada por decisión de Kevin "El Bipolar".

Reorganización de peones y reacción en redes sociales

Además del anuncio de la nominación, la producción confirmó la alineación oficial de los cuatro nuevos peones encargados de las tareas pesadas de la semana: Mono, Manelyk, Bebeshita y el propio Fernando Lozada.

Cabe recordar que la asignación de roles respondió a decisiones divididas entre el capataz Pablo, las elecciones tácticas de sus compañeros y el voto del público.

El nombramiento de Lozada como primer nominado generó una rápida movilización en plataformas digitales, donde sus seguidores expresaron su apoyo total para salvarlo de la eliminación.

La decisión del "legado" de Pimpinela reavivó las discusiones y especulaciones entre los integrantes sobre el cumplimiento de las reglas y las futuras multas o sanciones dentro de la propiedad.