Queda en libertad el influencer Naim Darrechi tras detención

Tras ser arrestado en el aeropuerto de Madrid, Naim Darrechi confirmó su liberación y aclaró que tiene un juicio pendiente.

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El influencer español Naim Darrechi reapareció en redes sociales luego de que se reportara su detención en el aeropuerto de Madrid, España. A menos de 24 horas de que se diera a conocer la noticia, el creador de contenido realizó una transmisión en vivo mientras caminaba por las calles de la capital española, donde confirmó que se encontraba en libertad y habló sobre lo ocurrido.

La preocupación comenzó el miércoles 14 de octubre, cuando su amigo, el influencer mexicano Derek Trejo, informó que Naim había sido detenido a su llegada al aeropuerto. La noticia generó incertidumbre entre sus seguidores, especialmente porque el español había viajado recientemente fuera de México y no se conocían los motivos del procedimiento.

Durante su transmisión en vivo, Darrechi explicó que su situación no estaría relacionada con los problemas legales que enfrentó en España en 2021, aunque reconoció que todavía tiene un asunto pendiente con las autoridades. Según su versión, el motivo estaría relacionado con no haber registrado su domicilio, una situación que deberá atender próximamente.

“Pasó una nueva cosa y no había puesto mi domicilio. Esto no está resuelto del todo, el 19 tenemos que ir a Barcelona a presentarnos en un juicio. Voy a afrontar lo que sea tenga que ser, no es nada grave”, explicó el influencer durante la transmisión, de acuerdo con las declaraciones emitidas en sus canales digitales.

El caso también llamó la atención porque la detención ocurrió semanas después de que Cristina Romero, mamá del influencer Abelito, anunciara acciones legales contra Naim Darrechi y otros creadores de contenido por presuntos tocamientos y roces corporales sin su consentimiento durante la fiesta de cumpleaños de su hijo. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que el procedimiento en España esté relacionado con esa denuncia presentada en México.

Mientras tanto, Naim aprovechó su reaparición para mostrar que podía caminar por Madrid e incluso convivir con algunas personas que se acercaron a pedirle fotografías. El influencer agradeció las muestras de preocupación y aseguró que se encontraba bien, aunque no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias exactas de su detención.

Por ahora, la situación legal de Darrechi continúa generando preguntas, pues, aunque ya se encuentra en libertad, él mismo reconoció que tiene un asunto pendiente que deberá atender en Barcelona el próximo 19 de octubre. Su presentación ante las autoridades podría aportar más información sobre el caso, mientras sigue la atención pública tanto por este episodio como por las acciones legales anunciadas en México.