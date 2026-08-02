¿Qué sabemos de 'Little Girl', canción inédita de John Lennon?

Una grabación casera de John Lennon titulada "Little Girl" será incluida en la nueva edición de Rubber Soul de The Beatles

Una grabación desconocida de John Lennon volvió a abrir una ventana al proceso creativo de The Beatles. Se trata de Little Girl, una canción casera registrada en 1965 que permaneció oculta durante décadas y que ahora formará parte de la edición especial ampliada del histórico álbum Rubber Soul.

El tema será incluido en la nueva versión del disco, programada para estrenarse el próximo 2 de octubre, como parte de una colección que busca mostrar materiales inéditos y versiones alternativas del periodo creativo de la banda británica.

La grabación llegó a manos de Giles Martin, productor encargado del proyecto de reedición, a través del archivo privado de John Lennon.

El material fue entregado por la familia del músico, incluido su hijo Sean Lennon, y apareció casi por casualidad entre otros documentos y cintas conservadas.

Martin explicó que el descubrimiento resultó inesperado, ya que incluso especialistas y coleccionistas que han estudiado durante años el archivo de The Beatles desconocían la existencia de esta pieza.

La canción tampoco había circulado anteriormente en grabaciones pirata ni en plataformas digitales, algo poco común tratándose de una agrupación cuyo catálogo ha sido analizado exhaustivamente durante décadas.

Una pieza íntima de Lennon

Little Girl muestra a Lennon acompañado únicamente por una guitarra acústica en una interpretación sencilla y melancólica.

La grabación presenta una estructura cercana a una maqueta, con fragmentos de letra y melodías que posteriormente fueron editados para crear una versión final de 2 minutos con 17 segundos.

En la pieza, Lennon canta frases de amor como "I love you" mientras utiliza sonidos y repeticiones como guía melódica, una práctica habitual entre él y Paul McCartney durante las primeras etapas de composición del grupo.

Una canción fuera de Rubber Soul

El descubrimiento resulta especialmente llamativo porque ocurrió durante una de las etapas más intensas de The Beatles. En octubre de 1965, la banda trabajaba en Abbey Road con poco tiempo para terminar Rubber Soul, un álbum que debían completar en apenas cuatro semanas.

Durante ese periodo, el grupo compuso varias canciones bajo presión, por lo que aún existe misterio sobre por qué Little Girl no fue incluida en el disco original.

Una posible explicación es que Lennon la haya creado demasiado tarde para ser considerada dentro de la selección final. El historiador Kevin Howlett señaló que existían referencias previas a versos similares en una postal escrita por el propio músico y recopilada en The John Lennon Letters.

Posibles conexiones con otras canciones

Especialistas han encontrado similitudes entre algunos elementos de Little Girl y otras composiciones de la época, como The Little Girl I Once Knew de The Beach Boys, una banda que Lennon admiraba en ese momento.

También se han señalado posibles conexiones melódicas con I'm Only Sleeping, canción que apareció posteriormente en el álbum Revolver, lo que plantea la posibilidad de que Lennon reutilizara ideas de esta maqueta en trabajos futuros.

La aparición de Little Girl representa un nuevo acercamiento al lado más personal del proceso creativo de Lennon y de The Beatles, al revelar una etapa previa a las canciones terminadas que llegaron al público.

Giles Martin destacó que este tipo de hallazgos permiten conocer los primeros bocetos musicales de los artistas, mostrando cómo una idea inicial puede transformarse hasta convertirse en una obra completa.