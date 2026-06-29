¿Qué pasó? Harry Styles se acuesta en pleno escenario y preocupa

Los videos muestran al intérprete permaneciendo varios segundos acostado sobre el escenario, situación que generó incertidumbre.

Momentos de preocupación vivieron los seguidores de Harry Styles luego de que se viralizaran videos en redes sociales donde el cantante británico aparece desplomándose sobre el escenario durante una presentación en Londres.

El incidente ocurrió mientras el artista interpretaba “As It Was” en la parte final de uno de sus conciertos en Wembley Stadium. De acuerdo con las imágenes difundidas por asistentes, Styles se detuvo unos segundos para beber agua y realizar el gesto que acostumbra durante sus espectáculos, lanzándola al aire.

¿Qué ocurrió durante la presentación?

Tras beber agua, el cantante comenzó a toser de manera repentina y aparentó tener dificultades para respirar. Segundos después cayó al suelo mientras intentaba recuperar el aliento, por lo que se desabotonó la camisa y se quitó la corbata.

Los videos muestran al intérprete permaneciendo varios segundos acostado sobre el escenario, situación que generó incertidumbre entre los asistentes y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

TMZ reports that Harry Styles collapsing during a recent show was due to a choking scare, not the European heatwave. pic.twitter.com/yBFY0jLW6S — Pop Base (@PopBase) June 28, 2026

¿Cuál es el estado de salud del cantante?

A pesar del susto, Harry Styles logró reincorporarse poco después. Antes de abandonar el escenario saludó a los asistentes y no requirió asistencia médica visible durante el momento captado en video.

Las imágenes posteriores y los reportes difundidos tras el concierto indican que el cantante se encuentra en buen estado de salud. Incluso, retomó con normalidad las presentaciones de su gira mundial “Together, Together”, despejando las especulaciones sobre una posible afectación física de gravedad.

Hasta el momento, el artista no ha reportado complicaciones derivadas del incidente ocurrido durante el espectáculo en la capital británica.