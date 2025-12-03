¿Qué otros covers sorprenderán en shows de Dua Lipa en México?

Dua Lipa ha convertido en sello de su gira 2025 la interpretación de un cover sorpresa por país, dedicado a un artista local.
En Latinoamérica ya cantó “De Música Ligera” en Argentina, “El Duelo” en Chile y “Antología” en Colombia.
En México, donde tiene tres fechas, la regla se mantiene: tres noches, tres covers distintos.
En su primera presentación, el 1 de diciembre, interpretó “Bésame Mucho” de Consuelo Velázquez , en la versión popularizada por Luis Miguel, junto a un grupo de mariachis.
Aunque el gesto generó ovaciones, también abrió debate: algunos celebraron el clásico romántico, mientras que otros esperaban algo “más icónico” o contemporáneo para México.
Expectativa total para el 2 y 5 de diciembre
Sin confirmaciones oficiales, los fans han tomado el control de la conversación.
Dua Lipa habla español fluidamente, de ahí el apodo “Dua Lingo”, y su estilo pop-disco abre la puerta a temas bailables, nostálgicos o profundamente emotivos.
La incógnita ha desatado auténticas quinielas en redes sociales.
Una quiniela épica en redes sociales
Miles de usuarios han generado hilos, encuestas y votaciones bajo hashtags como #DuaLipaEnAlfa y #RadicalOptimismMexico, donde apuestan por la canción que podría elegir en cada una de las noches restantes.
Con base en publicaciones de noviembre y los temas más mencionados, estas son las canciones que dominan la quiniela:
Las canciones más apostadas
Querida, Juan Gabriel
Balada dramática y emotiva que encaja con su voz. Sería un homenaje histórico.
Eres, Café Tacvba
Icono del indie-rock mexicano; sorpresa alternativa que encaja con su estilo pop.
Hasta la Raíz, Natalia Lafourcade
Balada profunda y folk que mostraría su rango vocal.
Rosa Pastel, Belanova
electropop bailable y nostálgico, perfecto para su vibe disco.
Eres para Mí, Julieta Venegas
Pop romántico muy adaptable; los fans sueñan con un dueto.
Como la Flor, Selena
Tributo tex-mex entrañable, aunque algunos lo consideran “predecible”.
Oye Mi Amor, Maná
Momento rockero y energético a mitad del concierto.
Apuestas “locas” que también circulan
En redes también aparecen predicciones más atrevidas pero populares entre fans:
- “El Aventurero”: Antonio Aguilar (versión ranchera inesperada).
- “Sálvame”: RBD (momento de nostalgia dosmilera).
- “La Célula que Explota”: Caifanes (apuesta rockera intensa).
En encuestas recientes de X, “Querida” lidera con 30% de votos, seguida por “Eres” (25%).
El misterio continúa con los dos conciertos aún por delante, la expectativa crece. Dua Lipa ya demostró que está dispuesta a honrar la música mexicana, y los fans esperan que las próximas elecciones sean igual de memorables.
Las quinielas siguen vivas: incluso podría darse el sueño colectivo…¿Dua cantando “Querida”? Lo sabremos muy pronto.