¿Qué otros covers sorprenderán en shows de Dua Lipa en México?

Tras cantar 'Bésame Mucho' en su primer show en CDMX, fans armaron quinielas en redes para adivinar qué otros covers interpretará Dua Lipa

Dua Lipa ha convertido en sello de su gira 2025 la interpretación de un cover sorpresa por país, dedicado a un artista local.

En Latinoamérica ya cantó “De Música Ligera” en Argentina, “El Duelo” en Chile y “Antología” en Colombia.

En México, donde tiene tres fechas, la regla se mantiene: tres noches, tres covers distintos.

En su primera presentación, el 1 de diciembre, interpretó “Bésame Mucho” de Consuelo Velázquez , en la versión popularizada por Luis Miguel, junto a un grupo de mariachis.

Aunque el gesto generó ovaciones, también abrió debate: algunos celebraron el clásico romántico, mientras que otros esperaban algo “más icónico” o contemporáneo para México.

Expectativa total para el 2 y 5 de diciembre

Sin confirmaciones oficiales, los fans han tomado el control de la conversación.

Dua Lipa habla español fluidamente, de ahí el apodo “Dua Lingo”, y su estilo pop-disco abre la puerta a temas bailables, nostálgicos o profundamente emotivos.

La incógnita ha desatado auténticas quinielas en redes sociales.

Una quiniela épica en redes sociales

Miles de usuarios han generado hilos, encuestas y votaciones bajo hashtags como #DuaLipaEnAlfa y #RadicalOptimismMexico, donde apuestan por la canción que podría elegir en cada una de las noches restantes.

Con base en publicaciones de noviembre y los temas más mencionados, estas son las canciones que dominan la quiniela:

Las canciones más apostadas

Querida, Juan Gabriel

Balada dramática y emotiva que encaja con su voz. Sería un homenaje histórico.

Eres, Café Tacvba

Icono del indie-rock mexicano; sorpresa alternativa que encaja con su estilo pop.

Hasta la Raíz, Natalia Lafourcade

Balada profunda y folk que mostraría su rango vocal.

Rosa Pastel, Belanova

electropop bailable y nostálgico, perfecto para su vibe disco.

Eres para Mí, Julieta Venegas

Pop romántico muy adaptable; los fans sueñan con un dueto.

Como la Flor, Selena

Tributo tex-mex entrañable, aunque algunos lo consideran “predecible”.

Oye Mi Amor, Maná

Momento rockero y energético a mitad del concierto.

Apuestas “locas” que también circulan

En redes también aparecen predicciones más atrevidas pero populares entre fans:

“El Aventurero”: Antonio Aguilar (versión ranchera inesperada).

“Sálvame”: RBD (momento de nostalgia dosmilera).

“La Célula que Explota”: Caifanes (apuesta rockera intensa).

En encuestas recientes de X, “Querida” lidera con 30% de votos, seguida por “Eres” (25%).

El misterio continúa con los dos conciertos aún por delante, la expectativa crece. Dua Lipa ya demostró que está dispuesta a honrar la música mexicana, y los fans esperan que las próximas elecciones sean igual de memorables.

Las quinielas siguen vivas: incluso podría darse el sueño colectivo…¿Dua cantando “Querida”? Lo sabremos muy pronto.