Se señala que el actor tuvo un enojo dentro de una tienda con restaurante en Cuernavaca y policías de la PIBA intervinieron para retirarlo.

Circula en redes sociales que el actor Ari Telch fue detenido tras un percance en una plaza comercial en Cuernavaca.

Se reporta que el actor fue sacado de una tienda departamental con restaurante en Cuernavaca este fin de semana; se dice que el actor, que sufre esquizofrenia, tuvo un enojo, por lo que empezó a hacer un zafarrancho dentro de la misma.

Intervención de policías y antecedentes recientes

Elementos de la Policía Industrial y Bancaria (PIBA) acudieron a la plaza comercial ubicada en la avenida Vicente Guerrero de la capital de Morelos, y se dice que tuvieron que sacar al actor a la fuerza.

A este episodio se suma que últimamente el actor se ha visto involucrado en polémicas debido al estado mental por el que atraviesa, uno de los casos fue cuando escribió en sus redes sociales que se encontraba secuestrado, días después él lo desmintió y salió a aclarar las cosas; también lo han visto practicando box con un arbusto.

Falta de postura oficial y ausencia de pronunciamiento

Hasta el momento se desconoce si fue detenido o solo quedó en una llamada de atención, debido a que ninguna corporación oficial ha salido a comunicar sobre si fue detenido.

De igual forma, en ninguna cuenta del actor se ha confirmado si está detenido ni se ha difundido alguna disculpa pública derivada del percance de este fin de semana.