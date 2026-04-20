'Qué más quisiera': JOP le dedicaría canción a Kimberly Loaiza

La combinación entre el gesto económico, el seguimiento digital y ahora la letra de la canción ha generado una continuidad en el interés del público.

El vocalista de Fuerza Regida, Jesús Ortiz Paz (JOP) compartió en su perfil de Tiktok un fragmento de una nueva canción que aparentemente estaría dedicada a Kimberly Loaiza, en medio del contexto que los vinculó recientemente. La letra incluye términos como “lindura”, nombre con el que se identifica el fandom de la influencer, además de frases que apuntan a una narrativa sentimental y de cercanía.

El tema surge días después de que el cantante realizara una donación de 1.7 millones de pesos para apoyar a la madre de la creadora de contenido, quien enfrentaba gastos médicos elevados. La aportación permitió completar la meta económica y cerrar la recaudación familiar.

¿Qué dice la letra y por qué conecta con Kimberly?

El fragmento que se viralizó incluye frases como: “tanta lindura” y “todos nos shipean”(vincular románticamente), elementos que coinciden con el lenguaje que rodea a Kimberly Loaiza y su comunidad digital.

Además, la letra incluye líneas que contrastan con la relación actual de la influencer, lo que ha reforzado la lectura de que el tema está inspirado en ella, aunque no existe confirmación oficial sobre el destinatario de la canción.

El origen del ‘shippeo’ entre JOP y Kim Loaiza

La conversación comenzó cuando se hizo pública la ayuda económica del cantante. Fue Steff Loaiza, hermana de Kimberly, quien confirmó que el monto millonario permitió cubrir la deuda hospitalaria de su madre.

A partir de ese momento, usuarios en redes sociales empezaron a vincular a ambos, señalando interacciones digitales y construyendo una narrativa que los colocaba como una posible pareja, pese a que Kimberly mantiene una relación con Juan de Dios Pantoja.

La combinación entre el gesto económico, el seguimiento digital y ahora la letra de la canción ha generado una continuidad en el interés del público.

Hasta ahora, ni JOP ni su equipo han confirmado que la canción esté dedicada a Kimberly Loaiza. Sin embargo, los elementos dentro de la letra, sumados al contexto reciente, han sido suficientes para que el público establezca la conexión.