Qué integrante de HUNTR/X estará en la Feria de San Marcos 2026

La Feria Nacional de San Marcos 2026 sumará a su cartel musical la presencia de Audrey Nuna, rapera y cantante surcoreana-estadounidense que forma parte del grupo ficticio HUNTR/X, de la película animada “K-pop Demon Hunters”. Su participación a la Feria Nacional de San Marcos 2026 marcará la llegada del universo del K-pop y la animación musical a uno de los eventos culturales más importantes de México.

La tradicional feria se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes y, como cada año, contará con presentaciones artísticas en tres distintos escenarios, mismos donde estará la artista.

¿Cuándo se presentará Audrey Nuna en la Feria de San Marcos?

Audrey Nuna subirá al escenario el próximo 2 de mayo, con un espectáculo programado para iniciar a las 22:00 horas. De acuerdo con la agenda oficial, su presentación cerrará la jornada musical de ese día.

El concierto tendrá una duración aproximada de una hora, con cierre estimado alrededor de las 23:00 horas, y se espera la asistencia de seguidores tanto del K-pop como de la producción animada que dio origen al proyecto musical.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Audrey Nuna?

El acceso general a ese escenario será gratuito, lo que permitirá que el público pueda asistir sin costo a la presentación. No obstante, el recinto cuenta con zonas preferenciales con precios diferenciados. Los costos de las zonas VIP van desde los $2000 hasta los $4000 pesos

¿Qué incluyen los accesos VIP?

De acuerdo con la información oficial del sistema de boletaje, los accesos preferenciales incluyen beneficios específicos según la zona contratada.

Uno de ellos incluye que los asistentes cuenten con acceso rápido, cercanía al escenario, vista sin obstrucciones, seguridad privada y sanitarios exclusivos.

Otro ofrece acceso rápido, mesa reservada para grupos, vista privilegiada del escenario, atención personalizada, seguridad privada, sanitarios exclusivos y áreas de alimentos y bebidas, además de activaciones especiales dentro del recinto.

¿Qué otros artistas se presentarán en el mismo escenario que Audrey?

Entre ellos se encuentra Eric Nam, cantante y presentador de televisión surcoreano que debutó en 2012 con el sencillo “The Blue Night of Jeju Island”.

También se presentará MILLI, rapera y cantante tailandesa que alcanzó proyección internacional tras el lanzamiento de su sencillo debut “Phak Kon”, ampliando la presencia de propuestas asiáticas dentro del programa musical de la feria.

La edición 2026 de la Feria Nacional de San Marcos mantiene así una programación diversa que integra música, cultura popular y espectáculos internacionales, consolidándose como uno de los eventos de mayor alcance en el país.