¿Qué hacer este fin de semana? Cine, teatro, museos y videojuegos

¿Qué harías si solo tuvieras una noche? 👀 Mira ya el tráiler de #SoloPorUnaNoche . 27 de agosto, solo en cines. pic.twitter.com/w2zZrKsS4Z

Owen, interpretado por Callum Turner, y Allie, interpretada por Monica Barbaro, se encuentran durante esa noche especial y, pese a la conexión inmediata, diversos malentendidos y personajes excéntricos los separan mientras recorren la ciudad.

La cinta combina romance, sátira social y situaciones absurdas.

Para quienes prefieren la ciencia ficción y las historias postapocalípticas, este filme sigue a Hig, un piloto civil que sobrevive después de una pandemia de gripe que ha acabado con la mayor parte de la humanidad.

El personaje, interpretado por Jacob Elordi, vive en una base aérea abandonada junto a su perro y un antiguo marine llamado Bangley, interpretado por Josh Brolin.

New trailer for Ridley Scott’s ‘THE DOG STARS’ starring Jacob Elordi, Margaret Qualley and Josh Brolin.



The film follows a survivor who sets out to trace its origin of a mysterious radio signal in the apocalypse.



In theaters on August 28. pic.twitter.com/7Knd9iTY5k — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 8, 2026

Su rutina cambia cuando recibe una misteriosa transmisión de radio que le hace pensar que todavía existe una posibilidad de encontrar algo mejor fuera de su refugio.

Dirigida por Ridley Scott y basada en la novela homónima de Peter Heller publicada en 2012, la película cuenta también con Margaret Qualley, Guy Pearce y Benedict Wong. Su estreno está previsto alrededor del 26 de agosto de 2026.

Más que apostar por el espectáculo de acción, la historia se enfoca en temas como el duelo, la soledad, la esperanza y los vínculos humanos.

Teatro: el Festival del Teatro llega a su clausura

Avenida Q El Musical

En Monterrey, el Festival del Teatro 2026 llega a su fin este sábado 29 de agosto con la presentación de Avenida Q El Musical.

La obra cuenta con música y letras de Robert López y Jeff Marx, libreto de Jeff Whitty, arreglos y orquestaciones de Stephen Oremus y dirección general de Jesús Escamilla.

La historia sigue a Princeton, un recién graduado que llega a Nueva York con la intención de construir un futuro y encontrar su propósito.

Sin embargo, el único lugar donde puede pagar un departamento es Avenue Q, un barrio deteriorado habitado por una serie de peculiares personajes, entre ellos Kate Monster, Rod, Nicky, Brian, Nochebuena, Trekkie Monster, Lucy y Kiko.

Junto a sus nuevos vecinos, Princeton enfrentará los sinsabores de la vida adulta mientras intenta descubrir cuál es su lugar en el mundo.

La danza que sueña la tortuga

Otra de las propuestas teatrales es La danza que sueña la tortuga, una comedia de equivocaciones ambientada en Córdoba, Veracruz, durante los años 50.

La historia gira alrededor de las hermanas Rocío y Aminta, quienes creen que han perdido la oportunidad de encontrar el amor debido a un hermano controlador y machista que ha alejado a sus pretendientes.

Un malentendido provocado por los problemas auditivos de Rocío desencadena una serie de situaciones que involucran a toda la familia y que terminarán llevando a las dos hermanas a enfrentar a su hermano.

La obra, escrita por Carballido, utiliza el humor para retratar una sociedad que busca dejar atrás antiguos atavismos morales durante el llamado “milagro mexicano”.

¿A dondé ir?

20 aniversario del Museo del Palacio

La agenda cultural también incluye una celebración especial en el Museo del Palacio, que festejará su 20 aniversario con un programa que reúne música, arquitectura, patrimonio y danza folclórica del 27 al 30 de agosto.

Como parte de las actividades por el 20 aniversario del Museo del Palacio, el viernes 28 de agosto, a las 19:00 horas, el Patio Taller será escenario de la conferencia “El Palacio de Gobierno de Nuevo León en la arquitectura porfiriana de Monterrey”.

La charla estará a cargo del arquitecto Juan Manuel Casas, quien abordará el valor arquitectónico del edificio y su consolidación como parte fundamental del patrimonio histórico de Nuevo León.

El Patio Central del Palacio de Gobierno recibirá la alegría de Algarabía Folklórica “Bajo el Cielo del Palacio”, los días sábado 29 y domingo 30 de agosto, a las 17:00 horas.

El espectáculo de danza folclórica mexicana llenará el recinto de color, música y movimiento para celebrar la riqueza, diversidad y belleza de las tradiciones del país.

El sábado 29 de agosto se contará con la participación especial de la compañía de danza folclórica “Legado Sanmiguelense”, dirigida por Gloria Raquel Ramírez Rodríguez, de San Miguel de Allende, Guanajuato.

El domingo 30 de agosto a las 16:00 horas, el Mariachi Real de Guadalajara tendrá a su cargo la “Serenata de Cantera. 20 años del Museo del Palacio”.

La actividad invitará al público a unirse a las tradicionales “Mañanitas” y compartir una pieza de pastel como homenaje a las dos décadas de historia del museo.

Historia de los títers en México, joyas del Museo Nacional del Títere.

Otra opción para este fin de semana es visitar el Museo del Noreste, que inaugurará la exposición Historia de los títeres en México, joyas del Museo Nacional del Títere.

La inauguración está programada para el miércoles 26 de agosto a las 20:00 horas y reunirá más de 150 piezas provenientes del acervo del Museo Nacional del Títere, además de fotografías, carteles y otros documentos históricos.

La muestra recorre la evolución del teatro de títeres en México y su presencia en teatros, carpas, plazas y ferias, donde durante generaciones estos personajes ayudaron a transmitir historias, costumbres, valores y distintas formas de comprender la sociedad.

Antes de la inauguración, a las 19:00 horas, se realizará la conferencia “Las Manos Mágicas de los Rosete Aranda”, impartida por Ignacio Tapia Echávarri, director del Museo Nacional del Títere.

La exposición está dividida en cinco núcleos temáticos: “Los orígenes”; “Empresa Nacional de Autómatas de los Hermanos Rosete Aranda, manipuladores de gran fama”; “Teatro Carpa Rosete Aranda, Empresa Carlos V. Espinal e hijos”; “Teatro Guiñol” y “Nuevos creadores: la continuidad del espectáculo”.

El recorrido permite conocer desde los antecedentes y técnicas de manipulación hasta la incorporación de los títeres a proyectos educativos y culturales y las nuevas propuestas que mantienen vivo este arte.

Videojuegos: Elden Ring llega a Nintendo Switch 2

Los gamers también tienen una novedad para este fin de semana con la llegada de Elden Ring Tarnished Edition a Nintendo Switch 2.

Esta edición permitirá disfrutar del juego que fue reconocido como GOTY en 2022 y que es considerado por muchos como uno de los grandes referentes del género de mundo abierto.

Además del juego base, la edición incluye el DLC Shadow of the Erdtree, así como nuevas armaduras y opciones de personalización para Torrent.

Con esta versión, los jugadores podrán llevar la experiencia de Elden Ring a la consola de Nintendo y disfrutar de su mundo abierto en cualquier momento y lugar.

Así que, si todavía no tienes planes para este fin de semana, las opciones van desde una visita al cine para recordar a Juan Gabriel o conocer nuevos estrenos, hasta una función de teatro, una exposición, un concierto o una sesión de videojuegos.