Qué fue del niño que cantaba 'Santa Claus le dio un beso a mamá'

En el marco de las festividades navideñas, los clásicos villancicos y canciones icónicas como All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey o Last Christmas de Wham! dominan las listas de reproducción en México.

Sin embargo, este 2024 una joya musical mexicana de los años 90 ha resurgido para conquistar redes sociales: "Hoy vi a Santa Claus besar a mi mamá", interpretada por el grupo Los Mier.

El tema, conocido por su letra emotiva y divertida, narra la historia de un niño que sorprende a Papá Noel besando a su madre en plena Navidad. Esta revelación lo lleva a querer compartir el curioso incidente con su papá.

Héctor Mier Jr.: el niño detrás del clásico

La voz infantil que dio vida a este éxito navideño pertenece a Héctor Mier Jr., quien en aquel entonces era solo un niño y ahora, a sus 38 años, sigue vinculado al mundo de la música.

Tras interpretar la canción junto a su padre, Héctor Mier, líder de la agrupación, el joven quedó marcado por el éxito del tema. Actualmente, Mier Jr. se desempeña como músico, cantante y guitarrista.

Aunque ha ampliado su repertorio, reconoce que Hoy vi a Santa Claus besar a mi mamá sigue siendo su obra más recordada.

En una entrevista para Zagar desde el bar, Héctor Mier Jr. compartió cómo ha enfrentado la vigencia de este tema en su carrera musical.

“Mucha gente me pregunta y gracias a Dios tuve la fortuna de cantar esa canción que hasta la fecha ha sido un éxito, ahorita en redes. La raza me empezó a enviar memes en donde sale el niño y tienes que aguantar vara”, comentó.

Éxito en redes sociales

El resurgimiento del tema en 2024 se debe en gran parte a plataformas como TikTok, donde usuarios han creado tendencias y memes basados en la canción.

Las frases de la letra y su pegajosa melodía han inspirado videos humorísticos, fortaleciendo su lugar como un clásico navideño en México.

Además de ser un éxito en redes, la canción ha sido recordada con cariño por quienes crecieron escuchándola en reuniones familiares durante la Navidad, consolidando su estatus como un ícono cultural.

La vida privada de Héctor Mier Jr.

Aunque Héctor Mier Jr. se ha mantenido en el ojo público debido a su trayectoria musical, ha logrado mantener su vida personal en privado.

Se sabe que es padre de una niña, pero prefiere mantener detalles sobre su familia fuera del reflector mediático.

El legado de Los Mier

"Hoy vi a Santa Claus besar a mi mamá" no solo representa un momento emblemático en la carrera de Los Mier, sino también un recuerdo entrañable para generaciones de mexicanos.

Su reciente popularidad demuestra que los clásicos siempre encuentran una forma de renovarse y conectar con nuevas audiencias.

Mientras la canción sigue sumando reproducciones y memes, Héctor Mier Jr. celebra su lugar en la historia musical navideña de México, consolidándose como un ícono que une nostalgia y diversión en cada diciembre.

Comentarios