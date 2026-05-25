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¿Qué famosos salen en el video 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy?

Por: María Fernanda Colunga

24 Mayo 2026, 12:52

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La canción reunió a máximas figuras internacionales como Messi, Mbappé y Haaland; si aún no lo has visto, aquí te mostramos.

¿Qué famosos salen en el video 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy?

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó y uno de los temas que más conversación ha generado es el estreno de ‘Dai Dai’, la canción oficial interpretada por Shakira y Burna Boy, cuyo videoclip reunió a varias de las máximas figuras del futbol internacional.

El video oficial fue lanzado este sábado 23 de mayo y rápidamente se convirtió en un fenómeno en plataformas digitales. En YouTube superó las 9.4 millones de reproducciones y alcanzó el puesto #1 en tendencias de música, impulsado por la expectativa rumbo al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La cantante colombiana vuelve a tomar protagonismo en una Copa del Mundo después de haber participado en anteriores ediciones con temas como ‘Waka Waka’ en Sudáfrica 2010 y ‘La La La’ en Brasil 2014.

¿Qué futbolistas aparecen en el video de ‘Dai Dai’?

Entre los jugadores que forman parte del video destacan figuras que apuntan a ser protagonistas del Mundial 2026, incluyendo representantes de los tres países anfitriones.

Estos son los futbolistas que aparecen en el videoclip:

  • Lionel Messi
  • Kylian Mbappé
  • Erling Haaland
  • Vinicius Junior
  • Harry Kane
  • Rodri Hernández
  • Jamal Musiala
  • Takefusa Kubo
  • Luis Díaz
  • Christian Pulisic
  • Alphonso Davies
  • Santiago Gimenez

Pelé, Maradona y Cristiano también aparecen en ‘Dai Dai’

Además de las estrellas actuales, el videoclip incluye imágenes de algunas leyendas históricas del futbol mundial, utilizadas mientras se mencionan distintos países y momentos icónicos del deporte.

Entre las figuras que aparecen en clips especiales destacan:

  • Pelé
  • Diego Maradona
  • Paolo Maldini
  • Romario
  • Cristiano Ronaldo
  • Carlos ‘Pibe’ Valderrama
  • Andrés Iniesta
  • David Beckham
  • Kaká
  • Mohamed Salah

Con millones de reproducciones en sus primeras horas y la presencia de figuras históricas y actuales del futbol, ‘Dai Dai’ se perfila como un himno memorable de la próxima justa deportiva.

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