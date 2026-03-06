¿Qué es ‘Swiftie’ nueva palabra del diccionario en inglés?

El término que identifica a fans de Taylor Swift ya aparece en diccionarios. Así surgió la palabra que nació en redes y terminó reconocida en el idioma inglés.

El fenómeno cultural que rodea a Taylor Swift volvió a reflejarse en el idioma. El término “Swiftie”, utilizado durante años por seguidores de la cantante, fue incorporado oficialmente al archivo digital de Dictionary.com, consolidando su reconocimiento dentro del inglés moderno.

La plataforma define el término como “un fan de la música de Taylor Swift”, una palabra que surgió de manera orgánica entre comunidades de seguidores y que con el tiempo se popularizó en redes sociales, medios y conversaciones cotidianas.

Qué significa la palabra “Swiftie”

El término Swiftie se utiliza para identificar a quienes siguen la carrera musical de Taylor Swift y participan activamente en su comunidad de fans. Con el paso del tiempo, la palabra también comenzó a representar una identidad colectiva entre seguidores de la artista.

El concepto deriva directamente del apellido de la cantante y sigue una tradición lingüística del inglés que forma nombres de fanáticos agregando el sufijo “-ie”, como ocurre con palabras como Trekkie para los admiradores de Star Trek.

De hecho, registros en redes sociales muestran que el término ya era utilizado por fans desde al menos 2010, mucho antes de su reconocimiento formal en diccionarios.

Por qué Dictionary.com decidió incluirlo

Dictionary.com explicó que solo agrega palabras cuando su uso se vuelve generalizado, comprensible y con probabilidad de mantenerse en el tiempo.

La inclusión de “Swiftie” forma parte de una actualización que sumó más de 1,500 palabras nuevas al diccionario digital, muchas de ellas vinculadas con tecnología, comunidades digitales y cultura popular.

Entre otros términos similares que también describen comunidades de fans se encuentran “Beyhive”, que identifica a seguidores de Beyoncé, o “Trekkie”, utilizado para quienes siguen la franquicia Star Trek.

No es la primera vez que el término llega a un diccionario

Aunque esta incorporación representa un nuevo reconocimiento institucional, la palabra ya había sido validada previamente por otras publicaciones lingüísticas.

En 2023, el Oxford English Dictionary también añadió “Swiftie” a su base de datos tras documentar su uso extendido en medios, redes sociales y conversaciones cotidianas.

La propia artista incluso registró el término como marca en 2017 a través de su empresa TAS Rights Management, y obtuvo su registro completo en 2022 para utilizarlo en productos oficiales.

La presencia de “Swiftie” en diccionarios refleja cómo la cultura digital y las comunidades de fans pueden influir directamente en la evolución del lenguaje contemporáneo.