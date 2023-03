¿Qué dijo Franco Escamilla que lo acusan de misógino?

El comediante se encuentra en medio de la polémica después de que usuarios retomaron uno de sus podcast del 2022 y lo acusan de misógino, pero ¿qué dijo?

Por: Renata Medina

Marzo 13, 2023, 11:00

El movimiento en las redes sociales es constante y las tendencias van cambiando, después de varias semanas en donde el influencer Adrián Marcelo se mantuvo en el ojo de la opinión pública por su contenido. Hoy resalta el nombre del comediante Franco Escamilla.

Y es que los usuarios están acusando al comediante de hacer comentarios misóginos durante su podcast: 'Estoy aburrido' en su episodio 5 publicado el pasado 22 de diciembre del 2022.

En este explica a las mujeres que se preguntan ¿Qué quieren los hombres?

'Si está cachondo quiere sexo, si tiene hambre quiere comida, si está enojado trabajando quiere silencio, es todo lo que quiere un hombre', señaló Escamilla.

El comediante explicó que 'el hombre es muy básico en sus necesidades afectivas, solamente quiere con quien compartir su plato de comida, con quien disfrutar los silencios, porque mujeres, no hay mayor prueba de amor que estar calladas 5 minutos con tu pareja'.

El podcast subió de tono cuando el comediante aseguró que si las mujeres usan faldita y están bien arregladitas, los hombres les van a decir sí a todo.

A continuación dijo una frase 'para la posteridad: 'si la traen parada no le creas nada y van a ser muy felices'.

Estas declaraciones provocaron indignación y causaron que algunos usuarios pidieran su cancelación. Sin embargo, Franco Escamilla se caracteriza por tener una gran cantidad de seguidores, tanto hombres como mujeres, quienes lo apoyan y respaldan cuando se encuentra en medio de la polémica como en esta ocasión.

Hasta el momento el comediante no se ha pronunciado al respecto.

No esta de acuerdo con 'cancelar' a los comediantes

En noviembre del 2022, Franco Escamilla dijo no estar de acuerdo en cuanto a las personas que buscan 'cancelar' a los comediantes, esto al opinar sobre el chiste que 'Platanito' sobre la fallecida Debanhi Escobar Bazaldua.

En la edición 321 de su programa 'La Mesa Reñoña' transmitido en Youtube opinó sobre el chiste realizado por Alejandro Verduzco.

'No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender (...) existan o no esos chistes', señaló Escamilla en esa ocasión.

El comediante originario de Morelos reprobó que en el país no se consiga detener a las personas que cometen feminicidios, y dijo no estar de acuerdo en cuanto a las personas que buscan 'cancelar' a los comediantes.

Además, dijo que el chiste de Platanito sobre el caso de Debanhi Escobar Bazaldua fue de mal gusto y él se mostró empático con la familia, sin embargo señaló que los comediantes no incitan a cometer feminicidios.

Trayectoria

Debutó como músico en el Trovafest de 2016. Hoy es considerado como uno de los mayores representantes del Stand up de México y Latinoamérica

Su fama ha hecho que sea el primer comediante que se presente en el Auditorio Nacional.

En febrero de 2020 se convirtió en el primer comediante latino en presentarse en el Carnegie Hall de Nueva York, además de hacer una pequeña presentación en inglés en Staples Center.

Se ha presentado a lo largo de la República, y por Latinoamérica.

Su gira 'Por la Anécdota' lo llevó a tener noches agotadas en Los Ángeles, Londres, París, Barcelona, Tokio y demás.