¿Qué artistas murieron en 2026? Figuras del espectáculo

Actores, cantantes y estrellas de México y el mundo fallecieron durante 2026; estas son algunas de las figuras cuya trayectoria marcó al entretenimiento

El mundo del entretenimiento enfrentó durante 2026 la despedida de importantes figuras del cine, la televisión, el teatro y la música. Actores, cantantes y personalidades que, a través de sus interpretaciones, canciones y años de trayectoria, marcaron a distintas generaciones.

En el marco del Día de Muertos, recordamos a algunos de los artistas que fallecieron a lo largo del año y cuyo trabajo dejó una huella en la industria del espectáculo y en la memoria de sus seguidores.

Figuras internacionales que marcaron al cine y la televisión

Catherine O’Hara (4 de marzo de 1954 – 30 de enero de 2026)

La actriz canadiense Catherine O’Hara fue reconocida internacionalmente por sus participaciones en películas como Beetlejuice y Mi pobre angelito.

Sin embargo, uno de sus personajes más emblemáticos fue Moira Rose, de la serie Schitt’s Creek, interpretación con la que obtuvo un premio Emmy y un Globo de Oro.

Su trayectoria abarcó cine, televisión y comedia, consolidándola como una de las intérpretes más reconocidas de su generación.

James Van Der Beek (8 de marzo de 1977 – 11 de febrero de 2026)

El actor estadounidense James Van Der Beek alcanzó la fama por interpretar a Dawson Leery en la serie juvenil Dawson’s Creek, producción que se convirtió en un referente televisivo a finales de los años noventa y principios de los dos mil.

Además de este papel, participó en distintas películas y programas de televisión que ampliaron su trayectoria artística.

Robert Duvall (5 de enero de 1931 – 15 de febrero de 2026)

Considerado uno de los grandes intérpretes de Hollywood, Robert Duvall construyó una carrera de varias décadas con actuaciones en producciones fundamentales del cine, como El padrino y Apocalypse Now.

Su talento fue reconocido con el premio Óscar a mejor actor por su trabajo en Tender Mercies, distinción que consolidó su lugar en la historia cinematográfica.

Eric Dane (9 de noviembre de 1972 – 19 de febrero de 2026)

El actor estadounidense Eric Dane se hizo popular por su interpretación del doctor Mark Sloan, conocido como McSteamy, en la serie médica Grey’s Anatomy.

También participó en producciones como Euphoria y The Last Ship, con las que mantuvo presencia en la televisión internacional.

Chuck Norris (10 de marzo de 1940 – 19 de marzo de 2026)

El actor y artista marcial estadounidense Chuck Norris destacó tanto por sus logros deportivos como por sus papeles en el cine y la televisión. Fue seis veces campeón mundial de karate y compartió pantalla con Bruce Lee en la película The Way of the Dragon.

Otro de sus trabajos más recordados fue el personaje de Cordell Walker en la serie Walker, Texas Ranger, con el que se convirtió en un referente de la televisión de acción.

Sam Neill (14 de septiembre de 1947 – 13 de julio de 2026)

El actor neozelandés Sam Neill alcanzó reconocimiento mundial por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la franquicia Jurassic Park.

Con más de 150 producciones en su trayectoria, participó en películas y series de distintos géneros, consolidándose como uno de los intérpretes más conocidos de su generación.

Hayden Panettiere (21 de agosto de 1989 – 16 de agosto de 2026)

La actriz estadounidense Hayden Panettiere comenzó su carrera desde niña y alcanzó popularidad internacional gracias a sus participaciones en las series Heroes y Nashville.

También formó parte de la franquicia cinematográfica Scream, con trabajos que la hicieron conocida entre distintas generaciones de espectadores.

Tim Curry (19 de abril de 1946 – 25 de agosto de 2026)

El actor y cantante británico Tim Curry desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión. Su interpretación del doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show lo convirtió en una figura emblemática de la cultura popular.

También participó en películas como Annie, Clue y Mi pobre angelito 2. En televisión, uno de sus personajes más recordados fue el payaso Pennywise en la miniserie It, de 1990.

Patrick Stewart (13 de julio de 1940 – 28 de octubre de 2026)

El actor británico Patrick Stewart dejó una importante trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. Alcanzó fama mundial por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia Star Trek y al profesor Charles Xavier en las películas de X-Men.

Antes de consolidarse en Hollywood, desarrolló una carrera teatral y formó parte de la Royal Shakespeare Company, experiencia que contribuyó a su reconocimiento como intérprete.

Tom Skerritt (25 de agosto de 1933 – 21 de octubre de 2026)

El actor estadounidense Tom Skerritt acumuló más de seis décadas de trayectoria en cine y televisión. Entre sus personajes más conocidos se encuentran el capitán Dallas en Alien y el instructor de vuelo Mike “Viper” Metcalf en Top Gun.

También protagonizó la serie Picket Fences, actuación por la que obtuvo un premio Emmy como mejor actor principal en una serie dramática en 1993. Su filmografía incluyó además títulos como M*A*S*H, Steel Magnolias y A River Runs Through It.

El legado de los artistas de la música

Dolly Parton (19 de enero de 1946 – 25 de agosto de 2026)

La cantante, compositora y actriz estadounidense Dolly Parton fue una de las figuras más influyentes de la música country.

Su repertorio incluye canciones reconocidas mundialmente, como Jolene, I Will Always Love You y 9 to 5.

A lo largo de su carrera recibió múltiples premios Grammy y fue incorporada al Country Music Hall of Fame y al Rock & Roll Hall of Fame. También destacó por su labor filantrópica y sus iniciativas de apoyo a la educación.

Bonnie Tyler (8 de junio de 1951 – 8 de julio de 2026)

La cantante británica Bonnie Tyler alcanzó fama internacional por su potente voz y canciones como Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache y Holding Out for a Hero.

Su estilo la convirtió en una de las intérpretes más reconocibles del pop y el rock de las décadas de los setenta y ochenta. En 2022 recibió la Orden del Imperio Británico (MBE) por sus aportaciones a la música.

Las figuras mexicanas que también dejaron su huella

Ana Luisa Peluffo (9 de octubre de 1929 – 4 de marzo de 2026)

La actriz mexicana Ana Luisa Peluffo fue una de las figuras destacadas del cine nacional y de la Época de Oro. Durante su carrera participó en más de 200 producciones cinematográficas y televisivas.

Entre sus trabajos en telenovelas se encuentran La fuerza del deseo, Marimar y Lazos de amor. Su trayectoria recibió distintos reconocimientos, entre ellos las Diosas de Plata.

Elsa Aguirre (25 de septiembre de 1930 – 14 de julio de 2026)

Elsa Aguirre fue otra de las grandes representantes de la Época de Oro del cine mexicano. Su talento y presencia en pantalla la llevaron a protagonizar numerosas películas, entre ellas Cuidado con el amor y Ojos de juventud.

En 2003 recibió el Ariel de Oro, reconocimiento a su trayectoria y a sus aportaciones a la cinematografía nacional.

Otto Sirgo (19 de diciembre de 1946 – 29 de septiembre de 2026)

El actor y director cubano-mexicano Otto Sirgo desarrolló una amplia carrera en televisión, teatro y cine.

Participó en más de 50 telenovelas, entre ellas Rosa salvaje y Lazos de amor.

Su trabajo como actor de reparto fue reconocido con un premio TVyNovelas. Durante años mantuvo una presencia constante en las producciones de la televisión mexicana.

Otros artistas que fallecieron en 2026

Además de las figuras anteriores, el espectáculo despidió a otros intérpretes y personalidades de distintas generaciones. Entre ellos se encuentran:

Mario Cid: falleció a los 93 años, el 11 de enero.

falleció a los 93 años, el 11 de enero. Gerardo Taracena: falleció a los 55 años, el 31 de enero.

falleció a los 55 años, el 31 de enero. Robert Carradine: falleció a los 71 años, el 23 de febrero.

falleció a los 71 años, el 23 de febrero. Nicholas Brendon: falleció a los 54 años, el 20 de marzo.

falleció a los 54 años, el 20 de marzo. Ricardo de Pascual: falleció a los 85 años, el 21 de abril.

falleció a los 85 años, el 21 de abril. Xóchitl Vigil: falleció a los 73 años, el 4 de mayo.

falleció a los 73 años, el 4 de mayo. Abraham Pérez: falleció el 4 de junio. Su edad no ha sido confirmada.

falleció el 4 de junio. Su edad no ha sido confirmada. Brenda Fricker: falleció a los 81 años, el 16 de julio.

falleció a los 81 años, el 16 de julio. Richard O’Sullivan: falleció a los 82 años, el 4 de septiembre.

falleció a los 82 años, el 4 de septiembre. Shelley Fabares: falleció a los 82 años, el 22 de agosto.

falleció a los 82 años, el 22 de agosto. Dennis Haskins: falleció a los 75 años, el 27 de septiembre.

falleció a los 75 años, el 27 de septiembre. Peppino Mazzullo: falleció a los 100 años, el 30 de septiembre.

falleció a los 100 años, el 30 de septiembre. Richard Riehle: falleció a los 78 años, el 15 de octubre.

falleció a los 78 años, el 15 de octubre. Eric Bauza: falleció a los 46 años, el 25 de octubre.

falleció a los 46 años, el 25 de octubre. Walter Koenig: falleció a los 90 años, el 25 de octubre.

Sus nombres se suman a los de otros artistas que durante 2026 dejaron de estar presentes, pero cuyo trabajo permanece en películas, canciones, series y producciones que siguen acompañando al público.

En este Día de Muertos, recordar sus trayectorias es también reconocer la influencia que tuvieron en el entretenimiento y el legado artístico que dejaron a las nuevas generaciones.