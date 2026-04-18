¿Qué artistas cantarán en el medio tiempo del Mundial 2026?

La FIFA pretende elevar la final del Mundial 2026 a un nivel sin precedentes, integrando el espectáculo musical al evento deportivo más visto del planeta.

La final del Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del futbol. La FIFA confirmó que el partido más importante del torneo incluirá por primera vez un show de medio tiempo al estilo Super Bowl, con la participación de Coldplay y la curaduría de su vocalista Chris Martin.

El anuncio lo hizo el presidente del organismo, Gianni Infantino, quien adelantó que el espectáculo se realizará el 19 de julio de 2026 durante la final en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, dentro de un torneo organizado por México, EUA y Canadá.

¿Quiénes participarán en el medio tiempo del Mundial?

Por primera vez en una Copa del Mundo, el entretiempo no solo servirá para ajustes tácticos, sino también para montar un espectáculo musical de escala global. Infantino aseguró que será “uno de los más grandes espectáculos a nivel mundial” y no estará limitado a un solo artista.

Coldplay encabezará el evento, pero también participará en la selección de otros artistas invitados, lo que abre la puerta a colaboraciones con figuras internacionales aún no confirmadas.

The 2026 @FIFAWorldCup Final will feature a "halftime show" for the first time in history, FIFA President Gianni Infantino tells @maxwelltani, revealing it will be "curated by Chris Martin and Coldplay."



"I cannot yet tell you which artists will be performing, but it's not one,… pic.twitter.com/dbAI72uqxU — Semafor (@semafor) April 15, 2026

Un formato inspirado en el Super Bowl

La FIFA busca replicar el modelo del Super Bowl, famoso por sus espectáculos de medio tiempo con artistas de talla mundial y producciones de alto impacto. Esta decisión representa un giro en la tradición del futbol, donde históricamente la final se ha centrado únicamente en lo deportivo.

El objetivo es convertir la final no solo en un evento de entretenimiento global, combinando música, cultura y deporte ante millones de espectadores en todo el mundo.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Monterrey?

Monterrey será una de las sedes clave en México, con partidos programados en el Estadio BBVA. De acuerdo con información difundida por autoridades y reportes retomados por medios locales, la ciudad albergará encuentros de fase de grupos y eliminación directa.

Entre los duelos confirmados destacan:

14 de junio: Ganador del repechaje (Europa) vs Túnez

Ganador del repechaje (Europa) vs Túnez 20 de junio: Túnez vs Japón

Túnez vs Japón 24 de junio: Corea del Sur vs Sudáfrica

Corea del Sur vs Sudáfrica 29 de junio: Partido de dieciseisavos de final

Inicialmente se contemplaban cuatro encuentros, aunque autoridades de Nuevo León han señalado que el estado podría recibir hasta seis partidos en total, considerando ajustes logísticos y fases previas del torneo.

Estos juegos forman parte de un calendario histórico, ya que el Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y 104 partidos, lo que amplía la presencia de ciudades sede como Monterrey dentro del torneo.