¿Qué animes hizo Tsutomu Shibayama? Este es su legado

El legendario director japonés murió a los 84 años; estas son las series y películas que marcaron su legado en el anime.

El mundo del anime enfrenta la pérdida de Tsutomu Shibayama, reconocido director y animador japonés que falleció a los 84 años. La noticia fue confirmada por el estudio Ajia-do Animation Works, fundado por el propio creador, lo que generó reacciones entre seguidores y profesionales de la industria.

¿De qué murió el artista japonés?

De acuerdo con la información difundida, Shibayama murió el pasado 6 de marzo a causa de cáncer de pulmón. El anuncio provocó múltiples mensajes en redes sociales, donde usuarios destacaron su influencia en el desarrollo del anime moderno.

Su trayectoria lo posicionó como una figura clave dentro de la animación japonesa, particularmente por su trabajo en producciones dirigidas al público familiar.

Figura clave en el éxito de Doraemon

El nombre de Tsutomu Shibayama está estrechamente ligado a Doraemon, franquicia en la que desempeñó un papel central durante décadas. Fue responsable de dirigir 22 largometrajes consecutivos entre 1983 y 2004, además de fungir como director jefe de la serie televisiva iniciada en 1979.

Bajo su dirección, la historia del popular personaje alcanzó una proyección internacional que consolidó su presencia en distintos mercados.

Trayectoria con múltiples proyectos

Además de su trabajo en Doraemon, Shibayama participó en otras producciones destacadas del anime, como la primera temporada de Ranma ½, Chibi Maruko-chan y Nintama Rantaro. Su estilo se caracterizó por una narrativa accesible y un enfoque en historias dirigidas a distintas audiencias.

En 1978 cofundó el estudio Ajia-do Animation Works, desde donde impulsó diversos proyectos y contribuyó a la formación de nuevas generaciones dentro de la industria.

En 2012 recibió un reconocimiento del Gobierno de Japón a través de la Agencia de Asuntos Culturales, como parte de un premio por su contribución a la animación.