Pussycat Dolls regresan con nueva canción y gira mundial

Además, el 8 de mayo se realizará la reedición de los álbumes 'PCD' y 'Doll Domination', producciones que marcaron el auge de su carrera

El grupo femenino Pussycat Dolls anunció su regreso a la industria musical con una nueva etapa artística en formato de trío, liderada por Nicole Scherzinger. La agrupación también confirmó el lanzamiento de un nuevo sencillo y una gira mundial que marcará su retorno a los escenarios tras varios años de pausa.

Junto a Scherzinger, las integrantes Kimberly Wyatt y Ashley Roberts forman parte de esta nueva etapa del grupo, que pone fin a un receso de más de cinco años. Como parte del relanzamiento musical, la agrupación también anunció la reedición de sus discos más emblemáticos.

Pussycat Dolls lanzan el sencillo 'Club Song'

El regreso discográfico del grupo está encabezado por el estreno del sencillo 'Club Song', tema que representa su primer material de estudio desde la última etapa activa de la agrupación.

De acuerdo con el anuncio, esta canción funcionará como carta de presentación de la nueva etapa del grupo y servirá para acompañar el inicio de su próxima gira internacional.

Además, el 8 de mayo se realizará la reedición de los álbumes 'PCD' y 'Doll Domination', producciones que marcaron el auge comercial de la agrupación durante la década de los 2000.

Gira mundial iniciará en California

La gira internacional de Pussycat Dolls comenzará el próximo 5 de junio en el Acrisure Arena de Palm Desert, California, desde donde iniciará un recorrido por distintas ciudades de EUA.

Posteriormente, el tour continuará en Europa, con presentaciones programadas en ciudades como Praga y Copenhague.

El cierre de la gira está previsto para el 13 de octubre en Londres, donde concluirá el primer recorrido internacional de esta nueva etapa musical.

Un grupo que marcó el pop de los años 2000

Las Pussycat Dolls surgieron originalmente en Los Ángeles como una compañía de danza, pero con el tiempo evolucionaron hacia un proyecto musical que alcanzó gran popularidad a nivel internacional.

Su debut discográfico se produjo en 2005, año en el que comenzaron a posicionarse como uno de los grupos femeninos más exitosos del pop gracias a la combinación de sonidos pop y R&B.

Durante su etapa de mayor actividad, la agrupación logró reconocimiento global con temas como 'Don't Cha', 'Buttons' y 'When I Grow Up', canciones que acumularon millones de copias vendidas y consolidaron su presencia en la música internacional antes de su separación inicial en 2010.