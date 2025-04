¡Pura fiesta! Fans de Katty Perry comienzan a llegar a la Arena

Katy Perry deslumbró a todos con el anuncio de su llegada a la Arena Monterrey y de la misma manera lo hicieron todos sus ‘Katy Cats’ con sus outfits inspirados en sus diferentes eras musicales.

Pues los fanáticos de la cantante no quisieron fallarle y acudieron con vestuarios inspirados desde la era del primer álbum ‘One of the Boys’, ‘Teenage Dream’ ‘PRISM’ hasta el más actual ‘143’.

Desde temprano cientos de fanáticos comenzaron a hacer la fila para el concierto y aunque para algunos no era la primera vez que la veían, estaban igual de emocionados que la primera vez.

“Venimos desde la Ciudad de México a ver a Katy Perry, nuestros outfits están inspirados en el video de California Girls y del nuevo disco ‘143’, estamos muy emocionadas, aunque es nuestra cuarta vez viéndola, pero parece que es la primera, ya la quiero escuchar cantar y verla de nuevo a Katy Perry” dijo Ilithya Arana.

También hubo algunos que hicieron sus outfits desde cero y con muchos detalles como los gemelos David y Daniel Manrique que prepararon con mucha anticipación desde sus lentes hasta las alas que se pusieron todo inspirado en la nueva era de Katy Perry ‘143’.

Y entre los fans tampoco faltó uno de los outfits más icónicos de Katy Perry que fue el que usó en su show de medio tiempo en el Super Bowl 2015.

“Los dos outfits los hizo Reyna en un día porque no teníamos boleto y apenas ayer conseguimos y de volada los hizo mi amiga”, dijo Diana Nazario, quien venía vestida como Katy Perry.





Comentarios