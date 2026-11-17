Ronald Day, destacó en un comunicado la recepción que han tenido las participantes y el intercambio cultural durante su estancia

Miss Universo completó este lunes 16 de noviembre la concentración de sus 116 candidatas en Puerto Rico, después de la llegada de las representantes de Albania, Rusia, Sierra Leona y Tanzania. Con el grupo reunido, la edición 75 del certamen avanza hacia sus tres noches de competencia, que concluirán con la coronación el 24 de noviembre.

Las delegadas de los cinco continentes permanecerán en la isla hasta el 25 de noviembre y tienen como sede de alojamiento el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, ubicado en Condado, en la capital puertorriqueña.

Ronald Day, director ejecutivo de la organización, destacó en un comunicado la recepción que han tenido las participantes y el intercambio cultural durante su estancia.

“Cada una de estas mujeres ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, y Puerto Rico las ha recibido como si fueran de casa”, expresó.

Tres noches definirán a la nueva Miss Universo

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, recibirá la presentación de trajes nacionales el 21 de noviembre, la competencia preliminar el día 22 y la final el martes 24, cuando la mexicana Fátima Bosch entregará la corona a su sucesora.

La ganadora recibirá la nueva corona “El Resplandor del Legado Eterno”, creada por el diseñador George Wittels en colaboración con la casa de alta joyería Maison d’OR, con sede en París.

La pieza está elaborada en oro blanco de 18 quilates y contiene 3,150 diamantes de talla brillante, como parte de la conmemoración de las 75 ediciones del concurso.

El público también podrá influir en la clasificación mediante la votación oficial disponible en missuniverseorg.com/vote. Según la organización, la candidata que obtenga más votos asegurará un lugar entre las 30 semifinalistas.

La agenda combina moda, turismo y actividades comunitarias

Durante la jornada del lunes, la Compañía de Turismo de Puerto Rico llevó a 60 concursantes al Parque Forestal La Marquesa, en Guaynabo, para conocer parte de la oferta natural del territorio.

Para el martes 17 está previsto el desfile “Runway to the Universe”, en el que las candidatas lucirán creaciones de 27 diseñadores. La actividad se suma a los encuentros culturales y comunitarios realizados durante los días previos a la competencia.

Puerto Rico recibe Miss Universo por cuarta ocasión, después de las ediciones de 1972, 2001 y 2002. La gobernadora Jenniffer González había proyectado que la organización del certamen generaría más de 1,100 empleos temporales, entre directos e indirectos.