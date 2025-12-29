Puerto Rico podría no ser sede de Miss Universo 2026

El país anunciado como sede del certamen, decidió poner en pausa su respaldo institucional ante los recientes escándalos que involucran a la organización

Miss Universo enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre rumbo a su edición 2026, luego de que Puerto Rico, país anunciado como sede del certamen, decidiera poner en pausa su respaldo institucional ante los recientes escándalos que involucran a la organización.

El gobierno puertorriqueño condicionó la realización del concurso a que el organismo internacional ofrezca garantías claras de transparencia, tanto en su operación interna como en el uso de recursos públicos, lo que abre la posibilidad de que el evento quede sin sede confirmada.

Puerto Rico congela apoyo hasta que Miss Universo aclare su situación

La gobernadora Jenniffer González reconoció públicamente la preocupación existente en torno al certamen, al señalar que la reputación de Miss Universo se ha visto afectada por una serie de controversias que han escalado a nivel internacional.

“Hay una preocupación real, todos la tenemos. Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el standing de Miss Universo fuera afectado”, expresó la mandataria en declaraciones a un medio local.

El pronunciamiento ocurre en medio de investigaciones y procesos legales que involucran a figuras clave del certamen, lo que llevó al gobierno local a frenar cualquier compromiso económico hasta contar con mayor certeza sobre el futuro de la organización.

Investigaciones y señalamientos impactan al certamen internacional

Entre los factores que detonaron la decisión se encuentra la orden de arresto contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por su presunta relación con delitos de crimen organizado, así como una investigación en Tailandia contra Anne Jakrajutatip, presidenta del certamen, por presuntos cargos de fraude.

A estos señalamientos se suman versiones sobre un supuesto favorecimiento a la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición más reciente, situación que ha alimentado las dudas sobre la imparcialidad y gobernanza interna del concurso.

Las autoridades puertorriqueñas consideran que este contexto obliga a revisar a fondo la viabilidad de albergar un evento de esta magnitud con fondos públicos.

Suspensión de pagos millonarios y revisión de la estructura interna

Como medida preventiva, la Compañía de Turismo de Puerto Rico detuvo el pago de 1.5 millones de dólares comprometidos con la organización de Miss Universo, hasta que se concrete una reunión con sus directivos prevista para enero.

La directora de la dependencia, Willianette Robles, explicó que la suspensión responde a la falta de información clara sobre la estructura operativa del certamen, así como a la necesidad de conocer quiénes integrarán el nuevo equipo directivo.

Las autoridades solicitaron detalles sobre la administración, los mecanismos de control interno y la revisión de todas las cláusulas contractuales antes de reactivar cualquier apoyo.

Hasta el momento, Miss Universo no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la postura de Puerto Rico ni sobre las exigencias de transparencia planteadas por el gobierno local.