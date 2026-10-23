Público elige a Kunno para acompañar a Julio Camejo en la suite

La decisión llega en medio de la tensa relación que ambos han mantenido durante los últimos días. Aunque al inicio del programa mostraron una buena conexión

Kunno volverá a compartir la suite de La Granja VIP con Julio Camejo, luego de que el público lo eligiera para acompañante del actor, quien este martes 20 de octubre se convirtió nuevamente en capataz del reality.

La decisión llega en medio de la tensa relación que ambos han mantenido durante los últimos días. Aunque al inicio del programa mostraron una buena conexión, con el paso de las semanas protagonizaron diferencias que terminaron por romper la cercanía que tenían dentro de la competencia.

Uno de sus enfrentamientos más fuertes ocurrió durante una discusión sobre el desempeño de los participantes y las decisiones de Kunno como capataz. El intercambio subió de tono y obligó a Fernando Lozada a intervenir para evitar que el conflicto escalara.

Ahora, la elección del público vuelve a reunirlos en uno de los espacios más privilegiados de la granja. Como parte de los beneficios de su cargo, Julio tiene acceso a la suite, donde podrá descansar junto a su acompañante durante esta etapa de la competencia.

Como era de esperarse la decisión de público no fue del total agrado para ninguno de los granjeros involucrados siendo Kunno quien aseguró que el castigo era para él y no para su compañero.