Público corea el nombre de Belinda en concierto de Nodal

El cantante guardó silencio por unos segundos y realizó un gesto con la cabeza que muchos interpretaron como una reacción al incómodo momento

El cantante Christian Nodal se volvió tendencia luego de protagonizar un momento incómodo durante uno de sus conciertos, cuando el público comenzó a corear el nombre de su ex pareja, Belinda, en plena presentación.

Público corea el nombre de Belinda

El hecho ocurrió mientras interpretaba uno de sus temas más emotivos, cuando algunos asistentes empezaron a gritar “Belinda, Belinda” e incluso frases como “fue el amor de tu vida”, generando sorpresa tanto en el artista como en los presentes.

Reacción del cantante se vuelve viral

De acuerdo con videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el cantante guardó silencio por unos segundos y realizó un gesto con la cabeza que muchos interpretaron como una reacción al incómodo momento, lo que desató aún más comentarios entre los fans.

Relación sigue generando conversación

La relación entre Nodal y Belinda continúa generando conversación a pesar de que terminó en 2022, luego de un romance mediático que incluyó incluso un compromiso. Desde entonces, cualquier referencia entre ambos suele provocar reacciones entre el público.

El episodio ha generado todo tipo de opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios consideran que el pasado del cantante sigue presente en su carrera, mientras otros lo toman como una simple reacción espontánea del público durante el show.