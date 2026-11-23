Paola Dalay viajó a Cancún para reunirse con el futbolista César Romo y ambos publicaron fotografías en Instagram disfrutando en la playa.

¡El amor está en el aire! Paola Dalay y César Romo volvieron a llamar la atención en redes sociales, luego de compartir fotografías disfrutando de unas vacaciones en la playa, donde se dejaron ver muy cercanos y sonrientes.

La influencer viajó a Cancún para reunirse con el futbolista, quien se encontraba en ese destino por compromisos deportivos. A través de sus historias de Instagram, ambos compartieron imágenes de su encuentro, mostrando que aprovecharon el fin de semana para disfrutar del sol, la arena y el mar.

Reacciones en redes y situación sentimental

Las fotografías rápidamente generaron comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron la complicidad que existe entre ambos y señalaron que cada vez se muestran más cercanos, luego de que comenzaran a ser relacionados sentimentalmente hace algunas semanas.

Sin embargo, Paola había aclarado recientemente que, aunque está saliendo con César y se están conociendo, todavía no existe un noviazgo formal entre ellos.

Esta escapada ocurre semanas después de que la influencer anunciara su separación de José Eduardo Derbez, con quien tiene una hija, Tessa. Ambos aseguraron que su relación terminó en buenos términos y negaron que hubiera existido una infidelidad.

Por ahora, Paola Dalay y César Romo continúan compartiendo momentos juntos, mientras sus seguidores permanecen atentos a esta nueva etapa de sus vidas sentimentales.