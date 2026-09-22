Publican diarios de Sergio Pitol escritos entre 1968 y 1980

Editorial publicará el primer volumen de los diarios de Sergio Pitol, con vivencias de 1968 a 1980 durante su paso por ciudades de Europa.

'Diarios (1968-1980)', el primer volumen de los diarios íntimos que el escritor mexicano Sergio Pitol comenzó a escribir a los 35 años y que narran sus vivencias por medio mundo, saldrá a la venta el próximo miércoles publicado por la editorial Anagrama.

La obra completa de diarios, que cuenta con la edición y prólogo del editor y crítico literario español Ignacio Echevarría, tendrá tres volúmenes, explicaron desde la editorial.

El primer tomo recoge doce años del recorrido del autor mexicano por ciudades como Belgrado, Barcelona, Bristol, Varsovia, París, Budapest y Moscú, en los que compaginó su labor como diplomático con el desarrollo de su obra literaria.

En sus páginas, Pitol expone su faceta más íntima, repasando desde sus experiencias personales, pasiones eróticas y reflexiones sobre el arte hasta la vida intelectual de la Barcelona de la 'Gauche Divine' hasta los momentos finales del franquismo en España.

De forma paralela a esta publicación, Anagrama inaugurará la 'Biblioteca Sergio Pitol' dentro de la colección Compactos, que incluirá reediciones de sus obras más emblemáticas con prólogos de autores como los también mexicanos Álvaro Enrigue y Daniel Saldaña París, el argentino Pablo Maurette y el español Enrique Vila-Matas.

Sergio Pitol (1933-2018), distinguido con el Premio Cervantes en 2005 y el Premio Juan Rulfo, fue autor de obras como 'El desfile del amor', 'El arte de la fuga' y 'Tríptico del Carnaval'.