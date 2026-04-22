Publican canción inédita de Prince a 10 años de su muerte

El lanzamiento coincide con el décimo aniversario de la muerte del creador de "Purple Rain", quien falleció en 2016 a causa de una sobredosis de fentanilo

Los herederos de Prince dieron a conocer una grabación inédita de "With This Tear", tema que el propio artista escribió y que más tarde fue interpretado por Céline Dion a inicios de la década de 1990, según reportó la revista Billboard.

El lanzamiento coincide con el décimo aniversario de la muerte del creador de "Purple Rain", quien falleció en 2016 en su estudio de Paisley Park, en Minnesota, a causa de una sobredosis accidental de fentanilo.

Una versión original que permanecía inédita

La canción, publicada por NPG Records y Legacy Recordings, presenta la versión original de Prince: una balada al piano compuesta, producida e interpretada por él mismo.

De acuerdo con Billboard, el tema fue grabado en noviembre de 1991 en Paisley Park, pero nunca había sido lanzado oficialmente, a diferencia de la versión de Céline Dion incluida en su álbum de 1992.

Nuevo trabajo de mezcla y archivo musical

Para esta edición, la grabación fue remasterizada con una nueva mezcla a cargo del productor nominado al Grammy Chris James, quien ha colaborado previamente en otros proyectos vinculados al legado del músico.

El estreno se suma a otros materiales inéditos que han salido a la luz en años recientes, como la demo de “Baby Doll”, una colaboración con Kylie Minogue publicada en 2024, lo que evidencia la amplia colección de grabaciones que aún permanece en los archivos del artista.