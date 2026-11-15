Publica Duolingo imagen que adelanta alianza oficial con Pokémon

Acompañada de un mensaje breve en redes sociales, la aplicación confirmó que revelará los detalles completos de esta unión el 17 de noviembre.

Las redes sociales se han encendido este sábado luego de que la popular plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo publicara una enigmática imagen que apunta directamente a una inesperada y masiva colaboración con el universo de Pokémon.

La pista oficial y el alcance global en redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, la aplicación compartió una ilustración minimalista con su característico fondo verde en la que asoma de manera inconfundible la icónica cola amarilla en forma de rayo de Pikachu. La publicación estuvo acompañada del breve pero contundente mensaje.

"Considera esto una pista. 👀 11.17.26". Agregó a la imagen compartida.

Adelantando que la sorpresa oficial se revelará el próximo martes 17 de noviembre de 2026. Asimismo, para darle un alcance global al anuncio, la plataforma sumó como colaboradoras en el post a sus cuentas regionales duolingodeutschland, duolingoespanol, duolingokorea y duolingofrance.

Reacción inmediata y expectativa de la comunidad

La reacción de los usuarios fue inmediata y explosiva, acumulando miles de interacciones en cuestión de horas. Entre la emoción y las bromas habituales de la comunidad, los seguidores celebraron el cruce de ambas franquicias con comentarios entusiastas ante la inminente unión del famoso búho verde y la mascota más emblemática de la cultura pop, manteniendo a la expectativa a millones de fanáticos alrededor del mundo que ya esperan conocer todos los detalles de esta alianza.