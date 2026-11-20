La banda de Ciudad de México suma más de un millón de streams con su EP debut y abrirá el concierto de Molotov el 27 de noviembre.

Con riffs potentes, una propuesta cargada de energía y una mezcla de Metal Alternativo y Nu Metal, D.R.E.A.D. busca abrirse camino dentro de la escena musical mexicana, llevando su música a nuevos públicos y conquistando cada vez más escenarios.

La banda originaria de la Ciudad de México comenzó su historia en 2020 y, desde entonces, ha trabajado en construir una identidad musical propia. En 2023 lanzaron su EP debut Tales for Kids… And Tattered People, material que ha superado el millón de streams y que marcó un importante paso en su trayectoria.

Evolución sonora y escenarios clave

Posteriormente, presentaron Dear Changes, un EP en el que exploran riffs más técnicos, una producción dinámica y diferentes emociones a través de canciones escritas por sus integrantes, mostrando una evolución en su sonido y propuesta artística.

D.R.E.A.D. también ha tenido oportunidad de presentarse ante miles de personas en escenarios como la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, y el Lunario del Auditorio Nacional, además de abrir el show de Resorte, una de las bandas referentes del Nu Metal en México.

Próximo reto junto a Molotov

Ahora, la agrupación se prepara para un nuevo reto, pues este próximo 27 de noviembre será la encargada de abrir el concierto de Molotov, una oportunidad que representa un paso importante en su crecimiento y que podría acercarlos a nuevos seguidores que buscan propuestas frescas dentro del rock mexicano.