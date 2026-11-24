La adaptación de The Heart in Winter contará con dirección de Steven Spielberg, guion de Paul Thomas Anderson y actuaciones de Murphy y Buckley.

El cineasta Steven Spielberg dirigirá una película wéstern protagonizada por los ganadores del Óscar Cillian Murphy y Jessie Buckley, en un proyecto que adaptará la novela 'The Heart in Winter', publicada en 2024.

La historia sigue a Tom Rourke, un poeta irlandés que se enamora de Polly Gillespie, mujer casada con el capitán de la mina de su pueblo, en un relato ambientado dentro del género del viejo oeste.

Guion de Paul Thomas Anderson y estreno previsto para 2028

La adaptación del guion para la gran pantalla correrá a cargo del director y productor estadounidense Paul Thomas Anderson, ganador del Óscar a mejor director y mejor película por 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra'), según reportó la revista especializada.

El estreno de la cinta está previsto para 2028, sumándose a la extensa filmografía de Spielberg, responsable de clásicos como 'Jurassic Park' y la saga de 'Indiana Jones', además de su más reciente largometraje de ciencia ficción, 'Disclosure Day' ('El día de la revelación'), estelarizado por Emily Blunt.

Un reparto y equipo creativo tras el impulso del Óscar

Tanto Anderson como Buckley llegan a este proyecto tras imponerse en la pasada entrega de los premios Óscar, donde obtuvieron los galardones a mejor director y mejor actriz por el drama 'Hamnet'.

A ese impulso se suma Murphy, reconocido con el Óscar a mejor actor por 'Oppenheimer', quien ha mantenido una agenda constante de estrenos, entre ellos el drama 'Peaky Blinders: The Immortal Man', lanzado en marzo pasado como continuación de la serie situada en la Segunda Guerra Mundial.