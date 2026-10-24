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Protagonizará Ester Expósito nueva versión de La Regenta

Por: Fernanda Izaguirre

23 Octubre 2026, 16:38

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La nueva cinta reinterpreta la obra de Leopoldo Alas Clarín con un enfoque contemporáneo junto a un elenco estelar con Itsaso Arana.

Protagonizará Ester Expósito nueva versión de La Regenta

La actriz española Ester Expósito dará vida a la icónica protagonista de "La Regenta", en una nueva adaptación cinematográfica que reinterpretará el clásico de Leopoldo Alas "Clarín" desde una perspectiva contemporánea y con visión femenina.

El proyecto, anunciado a través de una publicación conjunta entre Netflix España y la propia actriz, estará bajo la dirección de Mar Coll (Salve María, Tres días con la familia) y contará con la producción de María Zamora (Salve María, Romería).

Un reparto estelar y enfoque renovado

Esta nueva versión cinematográfica busca dotar de nuevos matices a la obra cumbre de la literatura decimonónica española, explorando la historia desde un enfoque actual.

El anuncio generó una gran acogida digital, acumulando miles de reacciones y comentarios de apoyo por parte de seguidores y figuras de la industria audiovisual, consolidando uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos del cine español reciente.

Elenco confirmado

Ester Expósito se le suma un destacado reparto coral integrado por Oriol Pla, Vito Sanz, Borja Luna, Clara Ingold, Carlos González, Ana Torrent, Itsaso Arana y Gonzalo de Castro, entre otros.

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