Protagonizará Ester Expósito nueva versión de La Regenta

La nueva cinta reinterpreta la obra de Leopoldo Alas Clarín con un enfoque contemporáneo junto a un elenco estelar con Itsaso Arana.

La actriz española Ester Expósito dará vida a la icónica protagonista de "La Regenta", en una nueva adaptación cinematográfica que reinterpretará el clásico de Leopoldo Alas "Clarín" desde una perspectiva contemporánea y con visión femenina.

El proyecto, anunciado a través de una publicación conjunta entre Netflix España y la propia actriz, estará bajo la dirección de Mar Coll (Salve María, Tres días con la familia) y contará con la producción de María Zamora (Salve María, Romería).

Un reparto estelar y enfoque renovado

Esta nueva versión cinematográfica busca dotar de nuevos matices a la obra cumbre de la literatura decimonónica española, explorando la historia desde un enfoque actual.

El anuncio generó una gran acogida digital, acumulando miles de reacciones y comentarios de apoyo por parte de seguidores y figuras de la industria audiovisual, consolidando uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos del cine español reciente.

Elenco confirmado

A Ester Expósito se le suma un destacado reparto coral integrado por Oriol Pla, Vito Sanz, Borja Luna, Clara Ingold, Carlos González, Ana Torrent, Itsaso Arana y Gonzalo de Castro, entre otros.