Protagonizan Mónica y Kevyn momento divertido en `La Granja VIP´

La interacción ocurrió al cumplir un reto en las instalaciones del programa mientras el concursante realizaba su aseo personal.

En una divertida interacción ocurrida en el reality show "La Granja VIP", el participante Kevyn "Bicolor" retó a su compañera Mónica Escobedo a abrir la puerta de la regadera de madera mientras él se estaba bañando.

"A mí no me vas a retar, señora, cierre los ojos". Dijo Mónica antes de abrir la puerta del bicolor, quienes les tocó ser peones esta semana.

Entre risas y bromas con los demás habitantes del programa, Mónica accedió al reto, abriendo la puerta por un breve segundo antes de salir corriendo divertidamente, mientras Kevyn continuaba su ducha al aire libre.

El clip publicado por las cuentas oficiales del show muestra el ambiente de convivencia y humor entre los participantes dentro del inmueble.

Posteriormente a la escena del baño, las bromas continuaron. En esta ocasión, Julio Camejo sorprendió y asustó a Kevyn, Mónica Escobedo y Kunno al entrar de manera inesperada.

Entre risas y sobresaltos, los participantes reaccionaron al susto generado por Camejo, quien celebró el divertido momento cantando y bromeando mientras el resto intentaba recuperarse del susto en sus respectivas camas.

Si usted no se quiere perder ningún momento como estos que se viven en vivo dentro de "La Granja VIP", puede seguir las transmisiones de "La Granja VIP" a través de Azteca Uno de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. y la cobertura 24/7 en tiempo real por Disney+.