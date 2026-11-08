Protagoniza Ariana Grande un tierno momento en redes

La intérprete estadounidense Ariana Grande y el bailarín Ricky Álvarez generaron reacciones positivas con un juego a ciegas de maquillaje.

La cantante estadounidense Ariana Grande y su pareja, el bailarín y director creativo Ricky Álvarez, cautivaron a sus seguidores en plataformas digitales tras protagonizar un tierno y divertido momento juntos.

En un video compartido recientemente, la intérprete mostró la gran complicidad que comparte con Álvarez durante una dinámica en la pareja en la que él intentaba adivinar, con los ojos cubiertos, los distintos productos cosméticos que ella se aplicaba en los labios.

En el metraje, el bailarín aparece con un gorro cubriéndole el rostro para evitar cualquier pista visual mientras interactúa de manera juguetona con la artista. Entre risas, muestras de afecto y comentarios espontáneos sobre la textura y las sensaciones de los artículos, ambos demostraron la sólida conexión que mantienen, generando miles de reacciones positivas entre sus admiradores.

Complicidad y dinamismo en el juego a ciegas

Durante el desafío, Ricky Álvarez puso a prueba sus sentidos para identificar las características de los productos de belleza que probaba en una dinámica ligera y cercana. Tras atinarle a varias de las fórmulas, la pareja bromeó sobre el proceso, culminando el reto con agradecimientos mutuos y muestras de cariño frente a la cámara.

La publicación rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los fanáticos celebraron ver a la intérprete compartiendo un momento tan cotidiano y relajado al lado de su novio, reafirmando el gran momento personal que atraviesan juntos.