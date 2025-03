Protagoniza Adam Sandler junto a Bad Bunny en 'Happy Gilmore 2'

La estrella puertorriqueña Bad Bunny coprotagonizará junto al actor estadounidense Adam Sandler "Happy Gilmore 2", la secuela de comedia que regresa casi tres décadas después y que se estrenará el próximo 25 de julio, anunció este martes Netflix.

"Han pasado casi 30 años desde la última vez que vimos a Happy Gilmore, el héroe de largas distancias que ganó el Tour Championship en 1996. Ahora, finalmente podemos ponernos al día con él en una nueva secuela que llega a Netflix el 25 de julio", anunció la plataforma en un escrito.

Adam Sandler is back in his happy place. Happy Gilmore 2 arrives July 25. pic.twitter.com/8zuJGH32mh