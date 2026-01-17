Protagonistas de LOL visitan el estudio de Info 7

Eugenio Derbez, Adal Ramones y Michelle Rodríguez participaron en una dinámica divertida con el conductor de espectáculos Sonny Narváez

En su visita a la ciudad de Monterrey para buscar a nuevos participantes para la siguiente temporada del reality show Last One Laughing, los protagonistas Michelle Rodríguez, Adal Ramones y Eugenio Derbez se hicieron presentes en el foro de Info 7 al participar en una dinámica junto al conductor de espectáculos de TV Azteca Noreste Sonny Narváez.

Protagonistas de LOL participan en dinamica

La dinámica "Todos ganan" se trató sobre un juego de preguntas donde dos participantes se enfrentaban entre sí para contestar un par de preguntas del mundo artístico, los primeros que iniciaron la dinamica fue entre Michelle Rodríguez y Adal Ramones.

La primera pregunta fue ¿Actor que se casó de mentiras o eso le hizo creer a su pareja? A lo que Adal Ramones contestó de manera cómica el nombre del actor Eduardo Capetillo a lo que al escuchar de inmediato la respuesta, los invitados junto con Sonny tomaron la respuesta de manera comica al saber que la respuesta era totalmente incorrecta, al final la respuesta correcta fueron los actores Gabriel Soto e Irina Baeva.

Eugenio Derbez es cuestionado sarcásticamente

En un punto de la dinámica se preguntó sobre ¿Cuál actor que se fue a Hollywood se creia mucho por haber hecho una película con Adam Sandler? Donde participaron Adal Ramones en contra de Michelle Rodríguez, el conductor de La Granja respondió Rob Schneider, a lo cual la reacción de Eugenio Derbez fue de confusión, ya que él presentía que iba a responder el nombre del mismo al ser de los pocos actores mexicanos en estar dentro de un proyecto cinematográfico junto al actor estadounidense de Hollywood.

Al final la respuesta correcta fue el actor Luis Gerardo Méndez a lo que Adal Ramones insistía que Derbez era ese actor quien "se creia mucho" por compartir cuadro con Adam Sandler aunque Sonny junto al mismo Derbez aseguraron que este último no era la respuesta correcta al nunca comportarse de esa manera.

Compañeros de Info 7 bromean con Eugenio y Adal

En un video corto se observa como los compañeros Daniel Gloria y Alejandro Martínez bromean con los comediantes al pedirles una foto para ellos pensar que querían tomársela con ellos en una típica pedida de foto sobre alguna persona famosa, sin embargo, para sorpresa de los protagonistas de LOL, nuestros compañeros les pidieron que ellos les tomaran una foto a ellos dos, ocasionando una gran cantidad de comentarios cómicos en las redes sociales de Info 7 y Azteca Noreste

