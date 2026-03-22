Promociona Angelique Boyer 'Socias por Accidente' en Monterrey

Durante su visita, la actriz subrayó el alcance internacional de las telenovelas mexicanas, al señalar que incluso han influido en el aprendizaje del español.

Angelique Boyer visitó Monterrey para promocionar la película “Socias por Accidente”, donde destacó el alcance global de las telenovelas y reafirmó su intención de consolidar su carrera en México.

La actriz Angelique Boyer estuvo en Monterrey para promocionar su nueva película “Socias por Accidente”, proyecto que comparte con Bárbara de Regil y Diego Klein, en medio de una gira que ha generado expectativa entre el público.

Nacida el 4 de julio de 1989 en Francia, Boyer llegó a México durante su infancia, país donde desarrolló su carrera artística desde temprana edad hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión.

¿Qué dijo sobre el impacto de las telenovelas?

Durante su visita, la actriz subrayó el alcance internacional de los melodramas mexicanos, al señalar que han trascendido fronteras e incluso han influido en el aprendizaje del idioma español.

“Es que las telenovelas van a todas partes, se traducen en todos los idiomas, es increíble, es impactante, yo he estado en lugares recónditos y las telenovelas están ahí, han aprendido español por las telenovelas y es maravilloso es que de verdad yo siempre supe eso de parte de la televisión mexicana y yo me siento siempre muy orgullosa por eso”.

Angélique Boyer, actriz franco-mexicana, ha construido una trayectoria sólida con papeles protagónicos en telenovelas que han marcado a distintas generaciones.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran “Teresa”, producción que impulsó su proyección internacional, así como “Abismo de pasión” y “Lo que la vida me robó”, consideradas referentes del melodrama televisivo.

¿Descarta irse a Hollywood?

La actriz reconoció el esfuerzo de quienes han buscado oportunidades en la industria internacional, aunque dejó claro que su proyecto de vida y carrera está en México.

“No me veo viviendo en otro lado que no sea México, la verdad, culturalmente no podría vivir allá, no, no mi sueño siempre ha sido este, ahora aplaudo enormemente a todos los que se rifan y ponen a México en alto. como una Eiza González, como un Poncho Herrera, como un Tony Dalton”.

Con esta postura, Boyer reafirma su vínculo con la industria nacional, mientras continúa promoviendo su más reciente proyecto cinematográfico ante el público regiomontano.