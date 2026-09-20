Promete Ricky Martin gira en Colombia y confirma show NFL

El cantante puertorriqueño agradeció el apoyo tras sus conciertos en Lima y Bogotá antes de viajar a su compromiso en Brasil.

Ricky Martin dedicó un emotivo mensaje a sus seguidores tras concluir una serie de presentaciones en Sudamérica. A través de un video grabado durante su tiempo de descanso, el astro puertorriqueño expresó su gratitud por el recibimiento que tuvo tanto en Lima como en Bogotá durante la última semana.

"Tengo muchas ganas de volver a Colombia. Quiero volver no solamente a Bogotá, quiero hacer una gira por todo el país". Agregó el cantante puertorriqueño.

El intérprete destacó el ambiente de cariño que se vivió en ambas ciudades y manifestó su deseo de planear un regreso a territorio colombiano, no solo para reencontrarse con el público de la capital, sino para realizar una gira extendida por diferentes regiones del país.

Próxima parada: Río de Janeiro y la NFL

El cantante confirmó que su siguiente compromiso en agenda lo llevará a Brasil. Martin se presentará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro durante el espectáculo del medio tiempo de un partido de la NFL.

Durante esta presentación especial, el artista interpretará el tema "Piquito Piquito" en colaboración con el músico brasileño Pedro Sampaio.

Para finalizar su mensaje, Ricky Martin interactuó directamente con sus seguidores, haciéndoles preguntas sobre su vida cotidiana, enviándoles besos y abrazos, y asegurando que se mantiene atento a todos los comentarios que le dejan en las plataformas digitales.