Promete Pancho Barraza concierto estilo Las Vegas

Pancho Barraza opina de los corridos tumbados y admira a Juan Gabriel; promete show estilo Las Vegas en la Arena Monterrey

Por: Italia Herrera

Marzo 31, 2023, 12:52

Pancho Barraza se presentará el próximo 29 de abril en la Arena Monterrey con su Leyenda en Vida Tour 2023.

El cantante de regional mexicano promete traer a la Sultana del Norte, un espectáculo de primer mundo al estilo Las Vegas.

“Entran los músicos con la presentación, introducción, entran los bailarines y luego aparece Pancho Barraza canta tres canciones seguidas con sus bailarines, coristas y su banda y su grupo, una hora una etapa de música de canciones románticas, luego una serie de cumbias entre 20 minutos a media hora, después viene otro set de canciones románticas y luego viene el mariachi, norteño y banda juntos”, dijo Pancho Barraza.

El cantante, que en un inicio se hizo famoso gracias a la Banda Los Recoditos, celebra 30 años de trayectoria y agradece al público por el apoyo.

Aparte de Joan Sebastian le hubiera gustado conocer a Juan Gabriel.

“En mis referentes emocionales, artísticos, está mi compadre Joan Sebastián, y Juan Gabriel es un artista que yo hubiera querido ver alguna vez, yo siempre dije el día que yo vea un show de Juan Gabriel me voy a graduar, nunca pude estar en un show de Juan Gabriel y me hubiera gustado grabar con él y que él me dirigiera”, expresó.

Actualmente está apoyando a su hijo julio Barraza en la industria musical, quien además lo acompaña en su gira.



Los boletos para su concierto se pueden conseguir a través de la página de SuperBoletos o en las taquillas de la Arena Monterrey.