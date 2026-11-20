La cantante expresó su afecto al público capitalino en redes sociales luego de tres presentaciones agotadas con Thalía, Belinda y Paulina Rubio.

Tras su paso por tierras aztecas, la cantante colombiana Karol G encendió las redes sociales tras compartir un balance de su paso por la Ciudad de México, donde celebró tres noches consecutivas con entradas agotadas y la presencia de invitadas especiales de lujo sobre el escenario, entre ellas estaban Thalía, Belinda y Paulina Rubio.

Acompañando una postal aérea de un estadio abarrotado e iluminado en tonos rojos y cálidos, la intérprete resumió la intensidad de sus presentaciones y la nostalgia que le dejó despedirse del público capitalino. A través de su cuenta oficial, escribió.

“Ciudad de México, 3 noches Sold Out, 3 reinas en el escenario Thalía, Belinda y Paulina Rubio, y una depre postconcierto que no se me va! ¡Los extraño un montón! Nos volveremos a ver.” Agregó la cantante colombiana.

Reacciones en redes y respuesta de Paulina Rubio

La publicación no tardó en acumular cientos de miles de reacciones y comentarios de seguidores y colegas del medio. Entre las respuestas destacó la propia Paulina Rubio, quien celebró la conexión en el escenario escribiendo.

"REINA DE REINAS, GRACIAS X TANTO. Amen"

Cierre de etapa y convocatoria en la capital

Con tres fechas llenas a reventar y un desfile de figuras emblemáticas del pop en español, el cierre de esta etapa en la capital mexicana reafirma el poder de convocatoria de Karol G y deja abierta la promesa de un pronto reencuentro con su audiencia.