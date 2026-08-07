Prohíben carteles de 'La Momia' por imágenes perturbadoras

La autoridad publicitaria del Reino Unido ordenó retirar los carteles de La Momia al considerar que sus imágenes eran perturbadoras para niños pequeños

La Autoridad de Normas Publicitarias del Reino Unido (ASA) ordenó retirar los carteles promocionales de la película La Momia, dirigida por Lee Cronin, al determinar que las imágenes incumplían su código publicitario por resultar perturbadoras para los niños pequeños.

La resolución, publicada el 5 de agosto, respondió a 30 quejas presentadas contra la campaña de Warner Bros. Entertainment UK Ltd. Los anuncios instalados en el metro de Londres y otros espacios públicos mostraban el primer plano de una figura femenina momificada, con piel grisácea, labios agrietados y un ojo hinchado, envuelta en un material similar a una mortaja con símbolos de estilo jeroglífico.

La ASA concluyó que la imagen transmitía una impresión realista de un niño fallecido y que, al exhibirse en lugares de acceso general, incluso en un sitio visible desde una guardería, podía provocar angustia entre menores de edad. Por ello, determinó que los carteles infringían las normas 1.3 y 4.2 del Código CAP.

Warner Bros. defendió la campaña

La distribuidora sostuvo que el diseño del cartel buscó reducir el impacto visual mediante una expresión neutral del personaje, un ojo abierto y la ausencia de un sarcófago o ataduras. Además, explicó que mantiene una política para colocar publicidad de películas de terror a una distancia mínima de 100 metros de escuelas, aunque dicha medida no contempla guarderías.

Tras la resolución, la ASA ordenó que los carteles no vuelvan a exhibirse en el formato denunciado y pidió a la compañía evitar campañas futuras que puedan asustar a niños pequeños o colocarse en lugares donde estos puedan verlas.

Anuncios en televisión fueron autorizados

El organismo regulador rechazó las quejas dirigidas contra los anuncios difundidos en televisión y Prime Video. Estos mostraban a una familia recibiendo una llamada sobre su hija desaparecida ocho años antes, mientras el padre preguntaba qué hacía dentro de un sarcófago de tres mil años de antigüedad, acompañado del mensaje: "Hay cosas que deben permanecer enterradas".

La ASA determinó que estos anuncios contaban con restricciones de emisión después de las 19:30 horas y que las medidas eran suficientes para limitar la exposición de menores. También señaló que los datos de audiencia infantil proporcionados por Clearcast se encontraban muy por debajo del nivel de referencia del sector, por lo que no consideró necesaria ninguna acción adicional.

La autoridad desestimó otra queja que afirmaba que la campaña trivializaba la pérdida de niños o los conflictos mundiales. Consideró que la identificación del material como publicidad de una película ofrecía el contexto suficiente, aunque reconoció que algunos espectadores podían encontrar las imágenes desagradables.

La Momia, dirigida por Lee Cronin, se estrenó en el Reino Unido el 17 de abril y acumuló una recaudación de 2.9 millones de dólares.