¡Profeta en su tierra! Agota Karol G tres shows en Bogotá

Su gira mundial llega después de su participación en el festival Coachella, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar y cerrar el evento.

La cantante Karol G volvió a marcar un precedente en la industria musical tras agotar en cuestión de horas las entradas para sus tres conciertos programados en Bogotá. La cantante colombiana reunirá a cerca de 120,000 asistentes los próximos 4, 5 y 6 de diciembre en el estadio El Campín, consolidando su impacto en el mercado latino y su conexión con el público de su país.

La alta demanda obligó a su equipo a abrir nuevas fechas apenas un día después del anuncio inicial. En menos de 24 horas, los boletos quedaron completamente vendidos, reflejando el alcance de la artista en una de las plazas más importantes de Colombia, donde recientemente también se han presentado figuras internacionales y locales de gran convocatoria.

¿Qué significa este ‘sold out’ para Karol G?

El logro confirma el momento que atraviesa Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, quien se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del género urbano.

Su equipo destacó que miles de seguidores aseguraron su lugar en tiempo récord, lo que posiciona estos conciertos como tres de los eventos musicales más esperados del año en la capital colombiana.

¿Cómo será su nueva gira internacional?

La gira mundial de Karol G arrancará el próximo 24 de julio en Chicago e incluirá 20 países en América y Europa. Este recorrido llega después de su participación en el festival Coachella, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar y cerrar el evento.

En Europa, España tendrá una presencia destacada dentro del tour. La cantante amplió su agenda a nueve conciertos, incluyendo presentaciones adicionales en Sevilla y Madrid, ciudades donde ya había registrado alta demanda en su gira anterior.

¿Por qué Medellín quedó fuera del tour?

Uno de los puntos que llamó la atención fue la ausencia de Medellín en el itinerario. De acuerdo con su equipo, el estadio Atanasio Girardot se encuentra en proceso de remodelación, trabajos que se extenderán hasta diciembre de 2027 y que buscan aumentar su capacidad a 60,000 espectadores.