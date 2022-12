Profeco descarta sobreventa en boletos de Bad Bunny

Crédito_ EFE

Tras realizar una revisión de la situación, Profeco reveló la verdadera razón del problema en los boletos del concierto de Bad Bunny

Por: Carolina Maldonado

Diciembre 19, 2022, 13:39

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó que Ticketmaster no realizó una sobreventa de boletos para los conciertos del cantante Bad Bunny los días 9 y 10 de diciembre en el estadio Azteca.



De acuerdo con Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, detalló que fueron más de dos mil personas las afectadas que no pudieron ingresar al recinto para disfrutar del concierto del reguetonero.



Sheffield menciona que sostuvieron una reunión con la compañía encargada de la venta de las entradas para la revisión de la situación, pues se presentaron múltiples denuncias de usuarios que indicaban que sus boletos habían sido duplicados, sin embargo, Ticketmaster reveló que no hubo una duplicación.



El motivo de que no hayan podido ingresar las personas se debió a un problema en el registro de boletos, ya que los dispositivos a cargo de escanear los códigos de barras tuvieron una interferencia en su señal y eso provocó que durante momentos algunos boletos pudieran ingresar y otros no, a pesar de haber sido adquiridos en la plataforma oficial.









También se informó que el proceso del reembolso ya se encuentra activo. Ticketmaster se comprometió a realizar la devolución del 100% del costo del boleto, incluido el cobro de pago por servicio, además de un 20% de indemnización por el inconveniente.

(Con información de elhorizonte.mx)