Productora de 'Backrooms' cierra acuerdo con Warner Bros.

La productora Oddfellows, reconocida por títulos como Longlegs, Backrooms y The Monkey, alcanzó un acuerdo de preferencia con Warner Bros.

La productora Oddfellows, fundada por Chris Ferguson y reconocida por títulos como Longlegs, Backrooms y The Monkey, alcanzó un acuerdo de preferencia con Warner Bros. para desarrollar películas de presupuesto modesto destinadas a Clockwork, el nuevo sello especializado del estudio.

La alianza permitirá a Oddfellows colaborar de manera directa con Clockwork, división encabezada por Christian Parkes, exejecutivo de Neon que previamente trabajó junto a Ferguson en las producciones Longlegs y The Monkey.

Una alianza enfocada en el cine de presupuesto moderado

Como parte del convenio, Warner Bros. utilizará las instalaciones de Oddfellows en Vancouver para proyectos respaldados por Chris Ferguson, así como para películas presentadas por la productora provenientes de distintas divisiones del grupo, entre ellas Warner Bros. Pictures y New Line Cinema.

En un comunicado, Warner Bros. Clockwork señaló que el acuerdo fortalecerá la misión del sello de trabajar con cineastas destacados mediante un modelo de producción y estreno cinematográfico con costos competitivos.

Warner Bros. apuesta por nuevas voces

Michael De Luca y Pam Abdy, responsables de Warner Bros. Pictures Group, afirmaron que el futuro del cine depende de ofrecer una cartelera diversa, con proyectos de distintos tamaños, estilos y ambiciones.

Ambos destacaron que Chris Ferguson y el equipo de Oddfellows han construido una plataforma creativa enfocada en los cineastas, con capacidad para descubrir, impulsar y desarrollar talento original, lo que convierte a esta alianza en una oportunidad para llevar producciones distintivas al público.

Por su parte, Ferguson reconoció el trabajo de Pam Abdy y Michael De Luca al fomentar un entorno que permite a los realizadores desarrollar sus mejores proyectos.

El productor aseguró que ambas partes comparten la misma visión sobre el impulso al talento y confió en que la colaboración permitirá asumir riesgos creativos para apoyar a una nueva generación de cineastas, sin dejar de trabajar con directores consolidados.

Directores destacan el trabajo de Oddfellows

El director Osgood Perkins, responsable de Longlegs y The Monkey, atribuyó parte del éxito de sus películas al respaldo recibido por Ferguson y su equipo durante el desarrollo de los proyectos.

En tanto, Kane Parsons, creador de Backrooms, aseguró que la atención, dedicación y confianza brindadas por Oddfellows fueron fundamentales para concretar la película y expresó su entusiasmo por continuar colaborando con la compañía.

El primer largometraje impulsado por Warner Bros. Clockwork será Ti Amo, dirigido por Sean Baker y descrito como una carta de amor a las comedias sexuales italianas de las décadas de 1960 y 1970.

Además, el sello especializado ya incorporó a su catálogo el western The Brigands of Rattlecreek, dirigido por Park Chan-Wook, así como The Devils, de Ken Russell.