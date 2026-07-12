Productor de Taylor Swift borró por error invitación a su boda

Jacknife Lee eliminó por error la invitación a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce al creer que el mensaje era un intento de fraude

El productor musical Jacknife Lee reveló que se perdió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce después de eliminar por error la invitación, al pensar que se trataba de un mensaje fraudulento.

La anécdota fue dada a conocer por su esposa, Melissa Garner Lee, en un ensayo publicado por HuffPost, donde relató cómo ambos descubrieron que habían sido invitados al enlace, pero nunca respondieron la confirmación de asistencia.

Creyó que intentaban hackearlo

Según Melissa, todo surgió cuando preguntó a su esposo por qué no habían sido invitados al matrimonio de la cantante, considerando que trabajó con ella durante la producción del álbum Red en 2012.

Fue entonces cuando Jacknife Lee recordó que había recibido un mensaje del representante de la artista, aunque decidió no responder porque el texto no le pareció auténtico.

Posteriormente confirmó que la invitación era legítima, pero explicó que nunca abrió el enlace porque creyó que alguien intentaba acceder a su información personal o hackear su lista de contactos.

Su esposa lamentó la oportunidad perdida

Melissa Garner Lee confesó que se sintió frustrada por la situación y consideró que lo correcto habría sido responder al mensaje de confirmación.

En su ensayo señaló, con tono humorístico, que ella y su esposo parecen vivir "en dos mundos diferentes", pese a llevar más de tres décadas de matrimonio.

También explicó que asistir a la ceremonia habría significado mucho más que acudir a un evento de celebridades, pues representaba una oportunidad para celebrar el amor y compartir un momento especial.

El episodio terminó con una reconciliación

La psicoterapeuta contó que Jacknife Lee se disculpó por el error y trató de compensarla llevándole su comida favorita.

Finalmente, Melissa aseguró que, aunque lamentó perderse la boda, comprendió que existen asuntos mucho más importantes en la vida y decidió tomar el episodio con humor.

Una colaboración que nació con "Red"

Jacknife Lee es un reconocido productor que ha trabajado con artistas y bandas como U2, Snow Patrol, R.E.M. y The Killers.

Su colaboración con Taylor Swift se dio durante la producción del álbum Red, donde produjo y coescribió The Last Time, interpretación de la cantante junto a Gary Lightbody, vocalista de Snow Patrol.