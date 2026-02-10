Príncipes de Gales preocupados por escándalo sexual Epstein

El caso ha tenido repercusiones directas en la familia real, especialmente para el expríncipe Andrés, quien el año pasado fue despojado de títulos y honores

Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, manifestaron este lunes su profunda preocupación ante las recientes revelaciones sobre el caso del pederasta convicto Jeffrey Epstein, según informó el palacio de Kensington.

Es la primera vez que se conoce la postura oficial del heredero al trono británico y su esposa respecto al escándalo que involucró al millonario estadounidense, acusado de tráfico y explotación sexual de menores y jóvenes.

El caso ha tenido repercusiones directas en la familia real, especialmente para el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, quien el año pasado fue despojado de títulos y honores, y se le obligó a abandonar su residencia en Royal Lodge, dentro de los terrenos del castillo de Windsor.

Un portavoz del palacio aseguró que los príncipes mantienen sus pensamientos enfocados en las víctimas de Epstein. “Puedo confirmar que los príncipes han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, declaró.

El anuncio coincide con el inicio de una visita oficial de Guillermo a Arabia Saudí, donde se reunirá con el príncipe heredero Mohammed bin Salmán.

En las últimas semanas, gran parte de la actividad mediática en torno a la familia real ha estado dominada por este escándalo, que resurgió tras la divulgación por parte del Departamento de Justicia de EUA de numerosos documentos relacionados con Epstein.

Los documentos han expuesto nuevos detalles sobre los vínculos del expríncipe Andrés y del antiguo embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, con el convicto. Entre las acusaciones, Virginia Giuffre, víctima de tráfico sexual, señaló que Andrés abusó de ella cuando era menor. Además, recientemente se difundió una imagen que lo muestra en una situación comprometida con otra mujer.

El hermano del rey ha sostenido que no recuerda los hechos con Giuffre y ha reiterado que no cometió ninguna irregularidad.

Nuevos documentos también revelaron que entre 2010 y 2011, Andrés compartió información confidencial de su labor como enviado comercial del Reino Unido con Epstein, incluyendo detalles de viajes oficiales a Singapur, Vietnam, Chenchén y Hong Kong, así como informes de sus visitas elaboradas por su asistente Amit Patel.