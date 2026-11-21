La elección de Robert Pattinson como el nuevo 007 reavivó una anécdota relacionada con el príncipe Harry y su vínculo con la franquicia.

El príncipe Harry se sumó a las reacciones por la elección de Robert Pattinson como el próximo James Bond y expresó su entusiasmo por verlo interpretar al agente 007. Durante una aparición en el programa británico "This Morning", el duque de Sussex manifestó que considera que el personaje estará en buenas manos con el protagonista de "The Batman".

La conversación ocurrió durante una dinámica de preguntas rápidas con los conductores del programa, en la que Harry tuvo que elegir entre distintas referencias de la cultura británica y estadounidense.

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre Robert Pattinson?

Al preguntarle su opinión sobre la elección del actor para convertirse en el nuevo 007, Harry respondió con entusiasmo: "I think it's great, I can't wait to see it" ("Me parece genial, no puedo esperar para verlo").

El hijo menor del rey Carlos III también dejó clara su preferencia por la franquicia del agente secreto británico cuando tuvo que elegir entre James Bond y "Misión: Imposible", la saga protagonizada por Tom Cruise.

"James Bond, 100 por ciento. Quiero asegurarme de que esté en buenas manos", expresó durante la entrevista.

Harry también defendió la serie 'Suits'

La dinámica incluyó otro momento relacionado con su vida personal. Cuando los conductores lo hicieron elegir entre "EastEnders", una popular producción británica, y "Suits", la serie en la que participó Meghan Markle antes de convertirse en duquesa de Sussex, Harry no dudó en responder.

"¿Por qué pondrían esas dos en la misma categoría? 'Suits', obviamente", comentó. Después añadió una disculpa dirigida a Ross Kemp, actor relacionado con "EastEnders".

Durante el encuentro también protagonizó un intercambio divertido con la presentadora Alison Hammond, a quien reclamó en tono de broma que no había contestado sus llamadas ni mensajes.

Robert Pattinson será el séptimo actor en interpretar a James Bond

La elección de Pattinson fue anunciada el 16 de noviembre por Amazon MGM Studios. El actor británico, de 40 años, asumirá el papel que dejó Daniel Craig después de su última aparición como el agente secreto en "No Time to Die", estrenada en 2021.

La próxima película de la franquicia será dirigida por Denis Villeneuve, cineasta detrás de "Dune" y "Blade Runner 2049", mientras que el guion estará a cargo de Steven Knight, creador de "Peaky Blinders".

El proyecto todavía no tiene título oficial ni fecha de estreno confirmada. La producción tiene previsto avanzar durante 2027, mientras Pattinson también se encuentra vinculado a otros proyectos cinematográficos, entre ellos "The Batman Part II".