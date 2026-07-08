Príncipe Enrique pierde demanda contra el diario Daily Mail

La Justicia británica consideró no demostradas las acusaciones de que los periódicos obtuvieron información privada por medios ilícitos.

La Justicia británica falló este martes contra el príncipe Enrique y otros demandantes, entre ellos Elton John, en el juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail y Mail on Sunday, al considerar no demostradas las acusaciones de que los periódicos obtuvieron información privada por medios ilícitos.

Además de Enrique y John, el resto de litigantes son el esposo del cantante, David Furnish; las actrices Liz Hurley y Sadie Frost; Doreen Lawrence, madre del joven Stephen Lawrence, asesinado en un ataque racista en Londres en 1993; y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes.

Los siete acusaron a ANL de obtener información personal de forma ilícita entre 1993 y 2018 mediante interceptación de mensajes de buzón de voz, escucha de llamadas, acceso mediante engaño a registros confidenciales como datos médicos y la contratación de investigadores privados.

El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior, aceptó en su fallo los argumentos presentados por el grupo editorial, que durante el juicio de once semanas, finalizado el 31 de marzo, negó el uso de métodos ilegales en sus prácticas periodísticas.

La empresa mantuvo que los artículos cuestionados se elaboraron a partir de fuentes legítimas de los periodistas, incluidos miembros del círculo cercano de los afectados.

El magistrado también coincidió con ANL en que las reclamaciones "se presentaron fuera de plazo", sin que los demandantes justificaran adecuadamente el retraso.

En un comunicado emitido tras el dictamen, la compañía señaló que éste "supone una victoria rotunda para el Daily Mail y sus periodistas, así como para la libertad de prensa en general".