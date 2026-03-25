Primer vistazo de serie de Harry Potter: estrenan tráiler mañana

La esperada adaptación televisiva muestra a un nuevo Harry Potter en Hogwarts; el primer tráiler se estrenará este 25 de marzo

La plataforma HBO lanzó este martes el primer vistazo oficial de su nueva serie de Harry Potter, generando gran expectativa entre los fans de la saga creada por J.K. Rowling.

La imagen, publicada en redes sociales, muestra al joven Harry, interpretado por Dominic McLaughlin, caminando de espaldas hacia el campo de quidditch de Hogwarts, vestido con la túnica roja y dorada de Gryffindor, en una escena invernal cargada de atmósfera.

FIRST OFFICIAL PICTURE OF THE HARRY POTTER TV SERIES



More to come tomorrow ⚡️ pic.twitter.com/rlEVPVWYGu — Wizarding World Direct (@WW_Direct) March 24, 2026

Un nuevo comienzo en Hogwarts

El adelanto deja ver a decenas de estudiantes dirigiéndose al estadio, con banderas de las casas ondeando, en lo que parece ser una de las primeras grandes secuencias de la serie.

La producción promete ser una adaptación fiel de los libros, con una temporada dedicada a cada entrega de la saga.

Junto a McLaughlin, el elenco principal incluye a Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

También destacan figuras consolidadas como John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Hagrid.

La serie se encuentra actualmente en rodaje en los estudios Warner Bros. Leavesden, en el Reino Unido, con Francesca Gardiner al frente como showrunner y Mark Mylod dirigiendo varios episodios.

El diseño visual de Hogwarts está a cargo de Mara LePere-Schloop, reconocida por su trabajo en producciones como Interview with the Vampire y Pachinko.

Tráiler y estreno

Este primer vistazo sirve como antesala al teaser oficial, cuyo estreno está previsto para el 25 de marzo de 2026.

Aunque aún no hay una fecha exacta, se espera que la serie llegue a la plataforma a inicios de 2027, marcando el inicio de una ambiciosa nueva etapa para una de las franquicias más exitosas de la cultura popular.