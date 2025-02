Primer vistazo a "Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos"

Marvel Studios lanzó el primer tráiler de la nueva película de "Los 4 Fantásticos: primeros pasos" que se estrenará este verano.

El Teaser de "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos" muestra a los superhéroes con un toque retro-futurista de los años 60. Presenta a los personajes principales, interpretados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, y ofrece un vistazo a sus poderes y al villano Galactus.

El tráiler también destaca el Edificio Baxter y la ambientación de Nueva York en la década de 1960. La película, dirigida por Matt Shakman, se estrenará el 25 de julio de este año.

Welcome to the family.



Marvel Studios' #TheFantasticFour: First Steps arrives in theaters July 25. pic.twitter.com/vkJNJQBBmk